Lichtenštejnsko: tady poznáte celou zemi za jedinou dovolenou

A s poznáváním můžete začít třeba hned ve Vaduzu, hlavním městě země. I když nazvat městem něco, co má jen těsně přes pět tisíc obyvatel, je možná přehnané. I tak malá obec, což je asi výstižnější pojmenování, toho ale dokáže hodně nabídnout, třeba úžasnou atmosféru malebných úzkých uliček, které vás provedou historickým centrem.

Nejvíc života i památek se soustředí na pěší zóně hlavní ulice, která vede v půlkruhu kolem skály. Najdete tam například neogotickou katedrálu svatého Florina, jejíž součástí je i knížecí hrobka, a za pohled stojí i moderní budova parlamentu.

To nejvýznamnější ale najdete na zmiňované skále – tyčí se tam totiž knížecí hrad, později přestavěný na vaduzský zámek. Je to sice soukromé sídlo knížecí rodiny, do kterého se jen tak nedostanete (ledaže byste do Lichtenštejnska zavítali na oficiální státní návštěvu), ale přesto nezoufejte, hrad je totiž krásný (a úžasně fotogenický) i zvenku.

Vše hned za rohem

Vzhledem k velikosti země asi nebude žádným velkým překvapením, že ta nejhezčí místa, která byste určitě měli vidět, jsou jen coby kamenem dohodil od Vaduzu. Další výhoda, co říkáte? Navštívit můžete třeba obec Schaan, která je opravdu blizoučko. Leží jen dva kilometry od Vaduzu a vlastně s ním tvoří jakési souměstí (samotné je dokonce o fous větší než hlavní město).

Obdivovat tam můžete několik kostelů, z nichž asi nejhezčí je kostel svatého Vavřince z konce 19. století. Má 81 metrů vysokou věž a šest zvonů. Zkrátka ale nepřijdete ani v případě, že vás láká poněkud starší historie – v obci jsou totiž i staré římské vykopávky.

Když to vezmete od Vaduzu na jih, dorazíte do městečka Balzers. To samo o sobě je moc pěkné. Víc než jeho uličky vás ale určitě uchvátí jeho dominanta – hrad Gutenberg, který se vypíná na kopci v samém středu městečka. Pochází z 12. století a dodnes je krásně zachovalý a přístupný veřejnosti. Kromě jeho interiéru si ale nezapomeňte projít hradní zahrady, i ony jsou velmi působivé.

Na vrcholky hor

Teď už je ale čas opustit města a vyrazit do přírody, vždyť Lichtenštejnsko, které se rozkládá na alpských svazích a v údolí řeky Rýn, má po této stránce skutečně co nabídnout. Za jednu z nejhezčích oblastí je považované okolí vesničky Gaflei, přes kterou vede horská stezka.

Malbun je považován za jedno z nejkrásnějších míst v Alpách.

Z té se můžete vydat na túry do širého okolí a zdolávat vrcholky nebo se třeba jen toulat po kopcích a kochat se pohledem na bílé štíty hor, zelené louky a spokojeně se pasoucí krávy.

Na horské túry můžete vyrážet i ze střediska Malbun. V zimě se s prvními sněhovými vločkami mění v ráj pro lyžaře, od jara do podzimu ho ale ocení nejeden zapálený „trekař“. Vydat se můžete na nedaleké dvoutisícovky, pokud ale chcete něco extra, vyšlápněte si na 2 571 metrů vysoký vrchol Naafkopf.

Proč? Protože hora leží přesně na hranici mezi Lichtenštejnskem, Švýcarskem a Rakouskem. A být na rozmezí tří zemí, to se vám přece jen nepodaří každý den.

Kromě toho výstup na vrchol překvapivě není až tak náročný, a když počasí přeje, jsou z něj nádherné výhledy. Nejenže dohlédnete k sousedům, ale navíc pod sebou budete mít i celé krásné malé úžasné Lichtenštejnsko jako na dlani.