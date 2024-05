Mořský vlk na suchu. Na oceán bych klidně vyplul znovu, říká Konkolski

Haló? Říkáte Víkend? K vám jsem často psal! Přijeďte, zavzpomínáme,“ hlaholil do telefonu Richard Konkolski, který se na stáří usadil v Dolní Lutyni na Ostravsku.

Jak jste dostával před půl stoletím bez mobilů a internetu svoje texty do Víkendu?

Znáte poštu?

Samozřejmě. Ale poštovné z těch dálek muselo stát majlant.

Právě že ne! Na to dřív existovala skvělá námořnická vychytávka, dnes už to bohužel, pokud vím, nefunguje.

Nejspíš nemáte na mysli dopisy v lahvi?

Ne, šlo o klasickou poštu. Dřív existovala mezinárodní smlouva o lodní poště, díky níž bylo možné poslat odkudkoli ze světa dopis ofrankovaný domácí známkou, pokud byl napsaný a podaný v mezinárodních vodách. A přesně tam moje texty pro Víkend vznikaly. Měl jsem i svoje palubní poštovní razítka včetně kulatého ve tvaru kormidla – to byla nutnost, bez kulatého razítka v naší zemi nikdy nic neplatilo, s tím jsem se jinde ve světě nesetkal. Napsanou reportáž jsem zalepil do obálky, tu jsem ofrankoval šedesátihaléřovým prezidentem Novotným – nebo nějakým jiným, který zrovna seděl na Hradě – a dopis došel do Prahy spolehlivě až z Tahiti, stačilo ho v Papeete zanést na poštu. Háček byl v tom, jak na vlhkém mořském vzduchu zabránit slepení stovek známek v zásobě.

S tím jste si poradil jak?

Jednoduše jsem ty archy známek prosypal před vyplutím hrubou moukou.