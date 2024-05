Do Chorvatska autobusem. Zkuste to letos jinak, novinky překvapí

Průzračné moře, stovky let staré památky, panenská příroda, nádherné pláže. Dovolená u Jadranu je dlouhodobě sázkou na jistotu. Pro ty, kteří nechtějí trávit dlouhé hodiny za volantem, a naopak se rádi jen tak posadí a nechají se vézt, je ideálním řešením autobus. Dostat se na jeho palubě mohou Češi do řady měst v Chorvatsku.

Své luxusní autobusy Fun&Relax+ letos do Chorvatska vypraví i český RegioJet. Dopravce bude na lince Praha–Split zastavovat kromě cílové destinace také v dalších osmi pobřežních městech. „Letos naše autobusy zajistí přímé spojení s městy Zadar, Sukošan, Biograd na Moru, Pakoštane, Vodice, Šibenik, Primošten, Trogir a samozřejmě s cílovou stanicí linky z Prahy, kterou je Split. O letních prázdninách vyjedou každý den, páteční spoje pak posílíme o další autobus. V červnu a v září linka pojede třikrát týdně: každé úterý, pátek a neděli do Chorvatska, v pondělí, středu a sobotu pak zpět do Česka,“ říká Dita Tomešová, ředitelka autobusové dopravy RegioJet.

Z pražské Florence žluté autobusy odjíždějí vždy v 16.30 hodin, ve druhém největším chorvatském městě, Splitu, jsou druhý den v 9.30 hodin. Čeští dovolenkáři tak hned po příjezdu stihnou koupání v Jaderském moři. Kromě Prahy linky zastavují také v Brně a Bratislavě.

Nejdelší písčitá pláž v zemi

Za čím do Chorvatska vyrazit? Každý jeho kout má co nabídnout. V Dalmácii, kam žluté autobusy míří, naleznou turisté jedny z nejlepších chorvatských pláží a zároveň starobylé památky. Ve výběru míst, kam se podívat, by rozhodně neměla chybět okouzlující Črvena Luka ležící na půli cesty mezi Biogradem na Moru a Pakoštane, stejně jako Královnina pláž na Zadarské riviéře nedaleko letoviska Nin. Ta je také nejdelší písečnou pláží v zemi a díky mělkému a teplému moři je ideálním místem především pro rodiny s dětmi.

Do Chorvatska autobusem. RegioJet zastavuje na své trase také v Primoštenu

Split, který je nejvzdálenější zastávkou autobusů, je s více než 160 tisíci obyvateli kulturním a turistickým centrem Dalmácie. I v okolí města je hned několik zajímavých pláží. Za nejkrásnější je považována Kašjuni, která lemuje moře na úpatí malebného lesoparku Marjan. Zdaleka největší je oblázková pláž Žnjan s desítkami barů, restaurací a stánků. Další pláž z jemných oblázků, Ovčice, se rozkládá mezi zátokami Firule a Bačvice. Ve východní části města pak najdete písčitou pláž Firule se stromy, které poskytují vítaný stín.

A pokud máte rádi památky, návštěva starořímského Diokleciánova paláce ve Splitu je takřka povinnou zastávkou. Od roku 1979 je dokonce na seznamu světového dědictví UNESCO.

Nápoje zdarma i sezení proti sobě

Nejen za jmenovanými, ale i za mnoha dalšími památkami a oblíbenými plážemi, potažmo chorvatskou kuchyní se mohou Češi do Chorvatska dostat už za 999 korun. Na těch ceny jízdenek s RegioJetem začínají. V ceně je přitom doprava ve zbrusu nových moderních autobusech, které překvapí například svým uspořádáním sedadel ve stylu dva plus jedna.

Do Chorvatska autobusem. RegioJet zastavuje na své trase také v Trogiru

„Třída Standard v přízemí autobusu nabízí plně polohovatelná kožená křesla a stolky pro práci i zábavu. Rodiny nebo vícečlenné skupiny si mohou zvolit speciální oddíl s velkým stolkem pro čtyři cestující, kde dvojice sedí proti sobě a mezi nimi je stolek. Ve třídě Relax jsou ergonomická křesla a díky uspořádání dva plus jedna je zde více místa pro nohy. V křeslech jsou pak zabudované obrazovky se zábavním portálem plným filmů, hudby a her,“ popisuje Dita Tomešová.

Na palubě je během cesty možné si objednat pití i drobné občerstvení. „Samozřejmostí jsou nápoje zdarma, které budou mít cestující k dispozici. Je to espresso, lungo, cappuccino, latte macchiato a jejich ledové verze. Dále čaje, čokoláda pro děti nebo voda. Další nápoje a sladké i slané pochutiny bude možné v autobuse zakoupit,“ uzavírá Tomešová.