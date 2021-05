Moravskoslezský kraj má kampaň na očkování, tváří i mořeplavec Konkolski

Propagační kampaň začne v podobě spotu, billboardů, plakátů a inzerátů přesvědčovat lidi, aby se nechali očkovat. „Věřím, že lidé, kteří se zatím nerozhodli a zvažují všechna pro a proti, se nakonec i díky naší iniciativě rozhodnou očkováním chránit sebe i své okolí,“ konstatoval moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

V rozhovoru pro MF DNES v lednu uváděl, že krajská kampaň by se mohla objevit v březnu, nejpozději v dubnu. „Bylo by však kontraproduktivní začínat s kampaní v době, kdy bylo přihlášených více než vakcín. Nyní máme slíbeny další dodávky na očkování, takže se to překlápí naopak,“ vysvětlil Vondrák.

Uvedl, že bohužel řada lidí věří hoaxům, tedy řetězovým nepravdivým zprávám, které se šíří po sociálních sítích a emailem. „Zrovna o víkendu se objevilo, že v ostravském očkovacím centru zemřely bez pomoci dvě ženy. Jasný nesmysl, ale zbytečně to vnáší nejistotu. Přitom benefit očkování je nesporný,“ konstatoval hejtman s tím, že krajská kampaň má doplnit celostátní propagaci očkování.

Kampaň zatím potrvá do konce června

Uvedl, že s klesajícím věkem se současně zmenšuje procento zájemců o proočkování. Cílem je, aby obyvatelstvo získalo kolektivní imunitu, tedy více než sedmdesát procent populace.

Kampaň přišla na milion korun a rovným dílem se o náklady krajský úřad podělil s Revírní bratrskou pokladnou. Doba trvání kampaně je zatím stanovena do konce června.

V kampani se objevuje záchranář, hasič nebo zdravotní sestra, podíl má i mořeplavec Richard Konkolski z Bohumína, který sám třikrát obeplul zeměkouli a jeho vlastnoručně postavená loď Niké zdobí expozici Národního technického muzea v Praze.

Maďar: Účinností vakcín jsem nadšený

„Jsem očkovaný, mám dvě dávky. Když si vzpomenu, kolik očkování jsem musel podstoupit přes svými cestami, tak tohle je nic. Přitom to je důležité a může to zachránit život,“ řekl s úsměvem 77letý Konkolski.

K propagaci se připojila i Fakultní nemocnice Ostrava, Zdravotní ústav Ostrava a také Lékařská fakulta Ostravské univerzity.

„Popravdě jsem nadšen účinností vakcín proti koronaviru. Na začátku se očekávala přes šedesát procent, nyní to je vysoko přes devadesát. Jen vakcína ochrání před těžkým průběhem nákazy,“ upozornil děkan fakulty a známý epidemiolog Rastislav Maďar. Zmínil také, že právě vakcíny tohoto typu mají budoucnost.