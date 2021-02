Kampaň k očkování bude ve všech médiích, ministerstvo utratí 50 milionů

Reklamní kampaň k očkování proti covidu-19 má být v televizích, rádiích, novinách, na webech i na billboarech. Ministerstvo objedná mediální prostor za 50 milionů korun včetně DPH. Kampaň má začít v březnu a trvat bude do září. Zaměří se na lidi od 18 do 55 let.