Průzkum: Češi čerpají informace o očkování proti covidu hlavně z televize

Z televize podle průzkumu čerpají informace o očkování 62 procenta dotázaných. Vyslovili se tak spíše respondenti ve věku 55 a více let a také účastníci průzkumu se základním vzděláním. V porovnání mezi muži a ženami se k televizi jako informačnímu zdroji o možnostech vakcinace obracejí spíše muži než ženy.

Jako další často sledované zdroje označili Češi zpravodajské servery (43 procenta), u kterých hledají informace o očkování zhruba dvě pětiny dotázaných, případně sociální sítě (34 procenta). Ke zpravodajským serverům se častěji obracejí opět více muži než ženy, také vysokoškoláci a lidé z velkých měst. Na sociálních sítích hledají informace o očkování spíše dotazovaní ve věku mezi 15 a 24 lety, o něco více ženy než muži a lidé se základním vzděláním.

Čtvrtina Čechů čerpá informace na oficiálních stránkách ministerstva (27 procent), mezi nimi jsou spíše mladí lidé od 15 do 24 let, a také vysokoškoláci. Podobný počet lidí se pak pro informace ohledně očkování obrací na rodinu a své nejbližší (25 procent). U svých rodinných příslušníků se informují spíše ženy a lidé do 34 let. O něco méně dotazovaných, převážně muž, získává informace z rádia (23 procenta).

Mezi méně navštěvované informační zdroje pak podle průzkumu patří profily konkrétních osobností, například vědců, odborníků, politiků či influencerů na sociálních sítích (21 prcento). Tímto směrem jdou více ženy a nejmladší věková kategorie respondentů (15 – 24 let). Srovnatelný počet lidí se na informace ptá známých a kamarádů (20 procent), svého lékaře (20 procent) nebo se uchylují k novinám a časopisům (19 procent).

„Pouze každý desátý respondent uvedl, že se informuje od kolegů či nadřízených, nebo z reklamní kampaně. To může ale souviset s tím, že žádná oficiální kampaň státu k vakcinaci prozatím není a je teprve plánovaná. K jejímu správnému cílení na různé skupiny obyvatel mohou napomoci právě výše uvedené informace z našeho National Pandemic Alarmu,“ doplnil jednatel Českého národního panelu a ředitel STEM/MARK Jan Tuček.

Z výzkumu dále vyplynulo, že informace o očkování máme, hlavně pak skupina starších lidí, kterých se to týká nejvíce. Podle průzkumu Českého národního panelu uvádějí tři pětiny obyvatel, že mají dostatek informací (58 procent) ohledně očkování proti nemoci covid-19. Tvrdí to zejména dotazovaní nad 55 let.

Naopak nedostatečně informovaná se cítí zhruba třetina Čechů (32 procenta), mezi nimi jsou převážně respondenti do 34 let.

Stranou potom stojí desetina respondentů, která téma očkování proti koronaviru neřeší a informace nevyhledává.

Výzkumný projekt National Pandemic Alarm zaštiťuje společnost European National Panels, dceřiná společnost agentur Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK.