Očkovací kampaň na TikToku skončila. Byla jsem naivní, říká influencerka

Videí bylo celkem deset. První z nich zveřejnil Úřad vlády v pátek 29. ledna, objevily se na sociálních sítích Instagram, Twitter, Facebook, Youtube a TikTok. Jejich přípravy se ujali dva influenceři, Anna Šulcová a Jakub Gulab. Objevili se v nich známí odborníci zabývající se bojem s epidemií, třeba ministr zdravotnictví Jan Blatný, jeho předchůdce Roman Prymula či epidemiologové Petr Smejkal a Zdeněk Hel.

V neděli Šulcová na Twitteru uvedla, že již vyšlo poslední z videí. „Mým jediným záměrem bylo nabídnout hlas k tomu, aby se odborné a faktické informace dostaly mezi co nejvíce lidí. A upřímně? Byla jsem naivní. Použila jsem k tomu oficiální hlas Úřadu vlády a neměla to dělat,“ napsala.

Za celou věc se omluvila. „Měla jsem si uvědomit, že i dobrá kampaň pro očkování se dá politicky zneužít,“ uvedla a vyzdvihla roli očkování v poražení epidemie. Své zapojení v kampani označila za chybu. „Byl to nejdelší týden v mém životě. Pomáhat budu i dál, jen si odteď budu dávat ještě větší pozor,“ dodala Šulcová. Druhý z influencerů, Jakub Gulab, celou věc nekomentoval.

Omlouvám se, byla jsem naivní, uzavřela Šulcová očkovací kampaň:



Kritika od politiků i expertů na komunikaci

Videa vytvořili zdarma, původně však mělo jít půl milionu z rozpočtu vlády na jejich propagaci. Tu měla zprostředkovat firma Medialer, s.r.o., jejímž jednatelem je právě Gulab. Po kritice se však influenceři rozhodli propagovat videa zadarmo. Například na sociální síti Clubhouse pak apelovali na své kolegy, zda by nemohli videa alespoň zdarma sdílet pro své sledující.



Kampaň kritizovala řada politiků. Ruce pryč od ní dal například ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. „Lepší reklama pro celou vládu by byly třeba investice do trasování, nebo snaha věnovat více energie do zvládnutí pandemie. Skutečné činy budí větší důvěru, než ukázat lidem lustr,“ napsal s odkazem na „úvodní“ video, ve kterém influenceři navštívili sídlo Úřadu vlády.

Smlouvu na nákup reklamního prostoru na sociálních sítích kritizovali také opoziční politici. „Strašně bych zase chtěl žít v době, kdy budeme mít na to vyhodit půl milionu za propagaci vlády na čínské sociální síti pro teenagery. Tahle doba tu ale ještě není,“ uvedl zase předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan ke zřízení vládního účtu na TikToku.



A kritika zazněla i od části expertů na komunikaci. „Kampaň určitě bude mít vysoká čísla zhlédnutí, protože se o ní dost mluví, ale je otázkou, jak moc pravě tahle forma ovlivní názory veřejnosti. Vzhledem k použitým médiím navíc cílí spíš na skupiny obyvatel, které se při rychlosti očkování v ČR k vakcíně dostanou tak za rok,“ uvedl třeba dříve expert na komunikaci Vladan Crha ze společnosti Ami Digital.

Videa kopírují formát obvyklý pro sociální síť TikTok. Všechna měla asi třináct sekund, tuto síť si také Úřad vlády kvůli kampani založil. TikTok vyvíjí čínská společnost ByteDance, používá ji především mladší generace – asi dvě třetiny uživatelů jsou mladší třiceti let. V Česku ji na začátku roku 2019 používalo podle průzkumu České děti v kybersvětě, který provedli výzkumníci z projektu eBezpečí Univerzity Palackého v Olomouci, 28,48 procent dětí, od té doby však popularita sítě ještě stoupá.

TikTok dlouhodobě čelí kontroverzím. A to kvůli kybernetické bezpečnosti, v USA bylo dokonce nějakou dobu ve hře úplné zakázání aplikace. Kromě toho pak také kvůli části obsahu, který se na síti vyskytuje. Ač jde o zlomek videí, v některých spotech se objevuje propagace poruch příjmu potravy či návody na sebepoškozování.

Největší kritiku schytalo úvodní video kampaně, ve kterém influenceři procházeli Strakovou akademií: