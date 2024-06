Ani autobus tam nestaví. Jak doktor Vševěd hledal a vypátral střed Evropy

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Jak dalekou cestu je nutné urazit do středu Evropy? A kde to vlastně je? Jiří Martínek alias doktor Vševěd si stejnou otázku položil a vyrazil bod hledat. Že mu stačilo zadat přesné GPS souřadnice do mobilu? Ne tak docela. V historických pramenech totiž našel hned devatenáct míst, která jsou za střed Evropy považována či vydávána. Skoro každá „středoevropská“ země má totiž své.