Hvězdy, zima a samota. Jaké budou cestovatelské trendy budoucnosti?

Mgr. Jan Hocek (1970), absolvent Přírodovědecké fakulty a FTVS UK v Praze, původně VŠ učitel na katedře sportů v přírodě FTVS UK. Cestuje přes 30 let profesionálně – nejprve coby průvodce a skaut dobrodružné CK, později i jako fotograf, publicista nebo organizátor zájezdů. Je autorem a zakladatelem turistických a poutních tras Via Czechia. Publikuje řadu let, je autorem více než desítky knih s cestovatelskou tematikou, z nichž mnohé se staly bestsellery.