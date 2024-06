Vlakem do všech koutů Česka s neomezenou jízdenkou. Na týden i čtrnáct dní

Marek procestoval Česko už loni. Student z Ústí nad Labem vzal svoji přítelkyni na týdenní cestu po republice. „Chtěl jsem jí ukázat Hradec Králové, kde jsem studoval. Spolužák měl přes léto volný pokoj a nechal nás u sebe přespat,“ vypráví Marek, který díky Českým drahám a letním jízdenkám ušetřil nemalé peníze.

Levná byla jeho cesta i díky kamarádům a rodině. Z Hradce se totiž mladý pár vydal do Olomouce, kde zase studoval Markův spolužák z gymnázia. Nocleh tedy vyšel jen na lahev dobrého vína. To ale neplatilo pro třetí zastávku. Vozit víno na Moravu by totiž byla urážka. Tady Marka a jeho přítelkyni ubytoval přímo spolubydlící z kolejí. Všechno tedy vyřešilo pozvání na večeři ve Vracově. Poslední destinací byla Jihlava. Také tentokrát měli nocleh gratis. Ubytování Marek domluvil u své sestřenice. „Byl to super týden. Někde jsme zůstali třeba i dva dny a cestování mezi noclehy nám vždy zabralo jen pár hodin. Ve vlaku jsme si navíc krásně odpočinuli. Dost jsme toho totiž i nachodili. Navštívili jsme během týdne dvě zoologické zahrady, Lednicko-valtický areál, ale třeba i aquapark,“ vypráví Marek.

Na vodu a dál po Česku

Jízdenka na léto, kterou si letos mohou zájemci zakoupit u Českých drah již od 15. června, zahrnuje neomezené cestování vlakem kamkoli po Česku. Ovšem pozor, platí po dobu letních prázdnin, tedy od 1. července do 31. srpna. Vydat se můžete z Prahy do Ostravy, z Břeclavi do Svobody nad Úpou, z Aše do Třince, ze Znojma do Českých Budějovic a kamkoli jinam, kam jezdí vlaky Českých drah. Není třeba počítat jízdy ani řešit, zda pojedete osobním vlakem, rychlíkem nebo pendolinem. Jízdenka je však vázaná na jméno. Nelze ji tak sdílet například s členy rodiny či přáteli.

Možnost neomezeného cestování po celém Česku zaujala i čerstvého maturanta Patrika. Ten chce v létě vyrazit s kamarády na vodu. Parta z Pardubic si pro prázdninovou výpravu vyhlídla řeku Sázavu. „Startovat chceme asi z kempu Stvořidla, kam dokonce jezdí vlak, cesta od nás trvá něco málo přes dvě hodiny,“ říká Patrik. Ve hře přitom bylo i cestování autem. „Řidičáky máme. Já si občas od rodičů auto půjčuji, naši by mi ho, myslím si, i půjčili, ale shodli jsme se s klukama, že bude lepší vyrazit vlakem. Nebudeme muset auto nikde nechávat, vracet se pro něj – a rodiče budou asi taky klidnější,“ směje se Patrik.

Parta zvolila jízdu vlakem z vícero důvodů. „Dáme si tak čtyři dny vodu a pak chceme vyrazit na čundr po Česku. I proto nás zaujala Jízdenka na léto – čtrnáctidenní v podstatě neomezené cestování po celé republice nás jakožto studenty vyjde na necelých tisíc korun na hlavu. To i za naftu bychom ve výsledku zaplatili víc,“ kalkuluje dvacetiletý mladík.

Pendlování na brigádu

Železnice je ovšem ideální dopravní prostředek nejen na velké výpravy na druhý konec republiky. České dráhy umí být dobrým pomocníkem i pro kratší cesty. Společným jmenovatelem pro využití Jízdenky na léto je vždy možnost ušetřit.

Vysokoškolačka Gabriela dojíždí za studiem z Chrudimi do Prahy. „Přednášky mám skoro celý týden, takže v Praze zůstávám. Mám tam s kamarádkami pronajatý byt, přes týden jsem v Praze a na víkend jezdím obvykle domů,“ popisuje studentka.

V létě se ale její situace změní a neomezená jízdenka přijde vhod. „Pronájem nám ke konci června končí. Od září budu hledat nové bydlení, ale přes léto budu do Prahy stejně dojíždět, za kamarádkami a taky tam mám domluvenou brigádu. Kupovat pomalu každý všední den lístek na vlak by mi asi dost lezlo do peněz,“ uvádí Gabriela. Jízdenku od Českých drah tak oceňuje především díky úspoře. „Letní jízdenka mi přijde jako super nápad. Běžně mě zpáteční cesta do Prahy vyjde na nějakých tři sta padesát korun. Týdenní Jízdenka na léto je za sedm stovek, to se mi vyplatí, i kdybych jela jen dvakrát,“ dodává studentka.