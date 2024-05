Mušle na víně, nudismus a žádost o ruku. Jak vypadá luxus na řeckém ostrůvku

Radost z nového zaměstnání vloni na konci léta přerostla v paniku. „Vždyť jsme letos ještě nebyli na dovolené! A ve zkušební době nikam nebudu moct jet!“ úpěla jsem zoufale směrem k partnerovi. Zbýval mi týden do nástupu, a tak vyrazit někam daleko nepřipadalo v úvahu. A jako na potvoru ani nebyl v nabídce žádný last minute. Vtom mi svitlo. „Nezačal před časem létat Ryanair na nějaký řecký ostrůvek?“ Chvilka zuřivého googlení se vyplatila. A za další chvíli mi už přistávají letenky do mailu. Pozítří letíme na Skiathos!

Promenáda je obsypána restauracemi s letními zahrádkami v příjemném stínu, ve kterém si mezi jednotlivými chody rádi odpočinete.