Solná katedrála, bílá i červená poušť. Kolumbii ocení dobrodruh i rekreant

Letadlem se dopravíte na mezinárodní letiště v Bogotě, odkud pak můžete pokračovat vnitrostátními lety. Kolumbie je totiž skutečně velká a hornatá země, s ne příliš dobrou sítí silnic, přesuny po zemi jsou proto zdlouhavé a únavné. My jsme přeletěli do přímořského města Cartagena. Tady to opravdu žije. A to díky blízkosti Karibského moře, rumu, pouličnímu jídlu a černošským rytmům. Město je plné energie, barev a živé hudby, a také proto tu uvidíte spoustu turistů. Je oblíbenou destinací zejména Američanů, kteří to sem mají kousek.

Určitě se vydejte na prohlídku centra, právem je zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO. A večer vyrazte do baru s živou muzikou, přidejte se v rytmu salsy k ostatním a dejte si k tomu mojito či cuba libre. Místní vás rádi přijmou mezi sebe.