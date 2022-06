VIDEO: Chorvatská stavba století. Projeli jsme nový most na Pelješac

Nejdřív musíme celý den čekat, z Česka jsme za sebou přitáhli lijavec, za který se tady tři měsíce modlili. A tak až v pátek ráno sedáme do Dacie Sandero jednoho z dozorových stavbyvedoucích Davora Periće a pomalou jízdou vyrážíme z vesničky Komarna. U ní most začíná, na druhé straně ústí nedaleko obce Brijesta na Pelješaci.

Musíme – stejně jako šňůry aut, navlečených na Jadranskou magistrálu D8 – postát na semaforu, řídícím dopravu přes obří staveniště nájezdu na most. Všichni míří doleva, my doprava – na úplně čerstvý asfalt.

„Most samotný je zcela dokončený, teď se osazuje značkami a probíhají poslední nátěry. Chybějí jen odpočívadla a samotné příjezdové komunikace,“ říká Davor, jehož prací je dohled nad čínskou stavební firmou, která stavbu století buduje. Však také na staveništi vidíme poměrně dost etnických Číňanů, kteří dokonce i tady nosí podle přísných regulí svého zaměstnavatele roušky. „Když stavba vrcholila, zaměstnávala až 600 dělníků, teď asi 250,“ říká Davor. Tak nízký počet nás překvapuje, ale jde na vrub mohutné mechanizaci.

Později odpoledne se bavíme s majitelem našeho apartmánu v nedalekém Kleku. O stavbě mluví jako o „našem mostě“ a říká: „Díky bohu za Číňany! Jsou opravdu pracovití, pořád dobře naložení; cestou do práce si hromadně zpívají. Kdyby most stavěli Chorvati, ještě by zdaleka nebyl hotový,“ směje se.

Velké zkrácení cesty

Most, dlouhý přesně 2 404 metry s maximální výškou 55 metrů, navrhl slovinský konstruktér Marjan Pipenbaher. Po létech příprav a odkládání začal z moře vyrůstat v červnu 2017, termín otevření se několikrát posouval – naposledy z letošního dubna a června na (snad) konec července. Tento termín potvrzuje i šéf Chorvatského Chorvatského turistického sdružení Dubravko Miholić. „Plánovaný je skutečně konec července. Je to nesmírně důležitá stavba, která usnadní motoristům cestu do jižní části Chorvatska a zkrátí čas cesty pro všechny, kdo míří do Dubrovníku a dalších míst Dalmácie,“ říká.

Výrazně pomůže také obyvatelům a návštěvníkům ostrova Korčula, trasa do západní a severní části Pelješace, kde je většina kempů na poloostrově, se proti cestě přes Neum a Ston zkrátí o více než padesát kilometrů.

Klíčové ovšem je – proto Chorvatům na stavbě tolik záleží – že propojí území státu v jeden celek – nebude už nutné při cestě na jih projíždět zhruba desetikilometrovým územím Bosny a Hercegoviny. Což znamená také dvojí hraniční kontrolu a s tím spojené zdržení, v letní sezoně i v řádu desítek minut. Zvlášť když od příštího roku bude hranice „schengenská“, vyžadující mnohem důkladnější kontroly. Což bude i výhoda pro kamionovou dopravu.

Ale zpět k samotné stavbě, která se leskne neposkvrněnou novotou. Na vozovce chybějí jízdní pruhy – přestože je dostatečně široká, v každém směru bude jen jeden plus jeden odstavný; víc by asi nemělo smysl, když návazné komunikace nejsou dvouproudové. Jezdit se tu ale bude devadesátkou.

Zaujmou nás průhledné lišty po stranách mostu. „To jsou větrolamy, v úžině silně fouká,“ vysvětluje Davor a ukazuje také bohatě dimenzované osvětlení – LED diody jsou na každém druhém sloupku.

Most na chorvatský Pelješac stavěla čínská firma tři roky:

Rozestavěný poloostrov

Jen samotný most by ovšem přinesl Pelješacu a jeho zakrouceným silničkám katastrofální nápor dopravy. Proto vzniká 32 km nových silnic, dva tunely a několik mostů – tedy ve směru na Dubrovník; na Trpanj a Orebič bude provoz stále probíhat po současných silnicích.

Nová rychlostní silnice z Brijesty do Stonu povede mimochodem přímo kolem kempu Prapratno a jeho slavné písečné pláže (zde se dá sjet na trajektový přístav na ostrov Mljet.) V březnu byl dostavěn Stonský most u obce Broce, dlouhý 485 metrů. Most s pěti pilíři bude propojovat tunely Polakovica a Supava, staví ho řecký partner Avax. Bohužel právě tyto pasáže ještě nebudou zřejmě letos dokončeny, a na původní „staré“ silnici se tak dají čekat zácpy.

Většinu silnic na Pelješaci staví další subdodavatel – Strabag. V květnu prorazili 499 m dlouhý tunel Kamenice skrz stejnojmennou horu, jeden ze dvou nových tunelů na dvanáctikilometrovém úseku od křižovatky Duboka do Zaradeže (druhý je Debeli Brijeg). Napojení mostu na tunel se očekává letos v říjnu.

Je jasné, že to všechno něco stojí. Celkem 13,5 miliardy eur z 85 procent financují evropské dotace. S nimi souvisí poslední, velmi důležitá informace. „Jízda po mostě bude zdarma, bez mýta. To je totiž podmínkou všech projektů, na nichž se Evropská unie podílí,“ uzavírá dobrou zprávou Davor Perić.