S jachtou pobřežím Chorvatska. Vyplout může i nováček, co k tomu potřebuje?

Kapitáne, ahoj! To zvolání voní dálkami a dobrodružstvím. Pokud máte pocit, že status kapitána je určen výhradně absolventům námořních akademií, jste na omylu.

Když procházíte po molech některého z 67 chorvatských oficiálních přístavů, tedy marín, překvapí vás, kolika plachetnicím povlává na zádi fangle s modrým trojúhelníkem, nahoře pruh bílý a dole červený. Jako by už neplatilo rčení co Čech, to muzikant, nýbrž co Čech, to námořník.