Student jaderné fyziky vyhrál cestu snů, za tři týdny obletěl svět

Boeingem jste obletěli sedm světových divů. Které místo vás nejvíce oslovilo?

I když byla cesta zaměřená na sedm nových divů světa, nejsilnějším zážitkem pro mne bylo Staré Dillí. Navštívili jsme tu například největší mešitu Indie Džama Mašdžíd nebo sikhský chrám gurudvaru, projeli jsme se rikšou... V souhrnu ale na mě toto místo udělalo rozporuplný dojem. Líbilo se mi například relativně fungující soužití nejrůznějších kultur. Když jsem ovšem po průjezdu Novým Dillím tato dvě města srovnal, přišly mi děsivé propastné rozdíly mezi životem členů nejnižší a nejvyšší třídy. Přece jen ve Starém Dillí je velké množství lidí nuceno žít na ulici (včetně provádění hygieny), zatímco Nové Dillí je na první pohled plné mrakodrapů a luxusních hotelů. Množství žebrajících dětí pozitivnímu dojmu také moc nepřidalo...

Během cesty kolem světa jste absolvoval dlouhé přelety a strávil mnoho hodin v letadle. Na druhou stranu jste si užíval také full servis a objevil jste spoustu zajímavostí, které se běžný turista nedozví. Jak vaše cesta vlastně probíhala?

Na celou cestu bylo naplánováno čtrnáct přeletů letadlem, toto číslo se během cesty zvýšilo na šestnáct. Takové množství letů za pouhých devatenáct dní samozřejmě průběh cesty značně ovlivní. Po příletu do dané destinace obvykle následovala cesta autobusem na místo ubytování, poté večeře. Ráno jsme pak vyrazili na celodenní prohlídku jednoho z novodobých divů. A příští ráno pak opět následoval přelet do další destinace. Některé dny jsme absolvovali více letů, jindy jsme pro změnu byli v některé destinaci více dní. Asi vůbec nejlepší byly prvotní dojmy po opuštění letiště. Vždy jsem se ocitl na místě s naprosto odlišnou teplotou a časem, případně na opačné polokouli planety, což je vlastně neuvěřitelné.

Kdybyste měl z každého místa vypíchnout jednu zajímavost, která by to byla?

První navštívenou zemí bylo Jordánsko. Tady mě příjemně překvapilo fungováním tradičního arabského šátku, který, pokud je správně uvázaný na hlavu, snižuje pocit horka až o dvacet procent. Překvapila mě nabatejská kultura a zajímavý způsob jejich tradiční svatby, kdy je ženich od nevěsty oddělen skalní zdí. A zarazilo mne, že jsem tu nenašel žádný obchod s alkoholem.



Poté jste letěl do Indie, o které jste už mluvil na začátku. Jaká byla další země?

Oproti plánu to byla Jižní Korea, která na mě působila velmi sterilně. A zaujalo mě tu značné množství tlačítek sloužících k obsluze toalety. V Číně mě pro změnu zarazilo, jak strašlivě málo vypadá Peking jako čínské město. Na Kamčatce jsem byl překvapený z letištního personálu, který zaskočilo sněžení (smích). To není věc, kterou bych zrovna na Kamčatce považoval za překvapivou.

Pak následovalo Mexiko. Co se vám tam líbilo?

Tam mě nejvíce zaujala zřícenina města Chichén Itzá, ať už svou rozlehlostí či svou sofistikovaností. Po Mexiku jsme navštívili Peru a tady byla pro mne největším zážitkem rozhodně večeře. Servírovali nám pečené morče, které bylo mnohem větších rozměrů než morčata, jež jsou k dostání v České republice. Další destinací byla Brazílie, konkrétně město Rio de Jainero, kde mě šokoval rozdíl mezi velmi vysokou teplotou vzduchu a velmi nízkou teplotou vody na pláži Copacabana. Posledním navštíveným místem byl Řím. Zde mě nejvíce zaujalo asi Koloseum a zajímavé byly také některé aspekty slavnostního oběda – konkrétně hlavní chod, který se skládal ze smažených hovězích drštěk a chřestu.

Kam byste se ještě jednou rád podíval a kam už teď naopak nemusíte?

Za další návštěvu by stála určitě všechna místa, nejraději bych se ale znovu podíval do Indie. Pokud bych měl vybrat místo, které se mi líbilo nejméně, byl by to Soul.

Výherce Cesty kolem světa Jiří Králík, 23 let

studuje třetí ročník jaderného inženýrství na ČVUT v Praze

pochází z obce Mutěnice na Hodonínsku

Tato cesta kolem světa byla určitě neobvyklým zážitkem. Cestujete i ve svém normálním životě?

Sám sebe bych za velkého cestovatele neoznačil, zatím jsem navštívil jen evropské země. Při cestování se vždy snažím o co nejlevnější cestu, nejlépe stopem a se spaním pod širým nebem. A snažím se také o co nejnižší uhlíkovou stopou, tudíž rozhodně ne letadlem. Proto bylo toto moje cestování značně odlišné a také jsem dlouho přemýšlel, zda vůbec na tuto cestu jet.

Máte nějaký nesplněný cestovatelský sen?

Mám. Velmi rád bych se podíval do Španělska a Kalifornie. Tyto části světa velmi krásně popisují v období mezi válkami mí oblíbení spisovatelé. I když se trochu bojím, že až se tam vypravím, budu zklamaný, protože obě krajiny se od té doby hodně proměnily. Každopádně mě to od splnění mého snu neodradí.