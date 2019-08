Startuje soutěž iDNES.cz o cestu kolem světa: v první hře vítáte potentáty

12:00 , aktualizováno 12:00

Na podzim si připomeneme třicet let svobody. Jeden ze čtenářů iDNES.cz může toto výročí oslavit na cestě kolem světa s CK SEN. Stačí se zúčastnit naší soutěže a mít štěstí při losování. Soutěž sestává ze sedmi her, každé čtvrteční poledne od 1. srpna do 12. září zveřejníme jednu novou hru.