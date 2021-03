Kde se v člověku najde odvaha všeho nechat a stát se cestovatelem?Poprvé jsem vycestoval na půl roku do Turecka v rámci programu Erasmus. Po návratu jsem dostudoval vysokou školu a nastoupil do práce. Po třech měsících ovšem přišel vyhazov, a tak jsem se rozhodl cestovat. Strávil jsem rok na Novém Zélandu, půl roku v Austrálii, pak jsem zamířil do Jižní Ameriky a nakonec do Asie.

Mým snem je Indie. Tam jsem se zatím nedostal, stejně jako do Izraele. Po zemi je to totiž hodně komplikované. Slávek Král cestovatel