V Íránu žena nesmí zpívat sama, je to prý příliš sexy, říká cestovatel

Už jedenáct let jezdí do země, kde vládnou duchovní. Do země, která se zmítá mezi dodržováním pevných tradic a modernizací společnosti. Do Íránu. Cestovatel Vladimír Váchal (30) si tuto zemi, jíž se dříve říkalo Persie, naprosto zamiloval, naučil se persky, tlumočí a provází turisty po této oáze přátelství a po tamních památkách.