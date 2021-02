Království velkých penisů. Fascinuje mě rozmanitost Himálaje, říká cestovatel

Proč jste si vybral zrovna himálajské země?

V roce 2003 jsem byl poprvé v Nepálu, to mi bylo 24 let, a hrozně mě nadchl, a tak jsem se tam postupně začal vracet. O dva roky později mě ohromil Bhútán, kam jsem jel jako průvodce, a později také indický Ladak a Tibet. Fascinuje mě neuvěřitelná rozmanitost, jakou Himálaj nabízí. Tento úžasný horský masiv vytvořil nespočet různých a navzájem velmi odlišných kultur a zajímavých míst. Pořád tam objevuji nové věci. Třeba jen v Bhútánu jsem byl asi třicetkrát. Někdy jsem jezdil i čtyřikrát do roka, většinou jako průvodce, ale někdy i sám na vlastní průzkumnou cestu do míst, kde jsem ještě nebyl a kam se obecně moc nejezdí. V turistickém ruchu musíte pořád přicházet s novými nápady a neokoukanými místy.

Vzpomínám na jednoho muslimského šoféra, jenž vždy při předjíždění zvolal „Alláhu Akbar“ a vyrazil šílenou rychlostí do protisměru. Někdy je lepší při takové jízdě zavřít oči. Michal Thoma