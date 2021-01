Mongolsko je gastronomické peklo, říká cestovatel Pavel Svoboda

Jak to vypadá ve vlaku na Transsibiřské magistrále?

Můžete si tam vybrat, jakou pojedete třídou. Většina lidí si vybere nižší třídu plackartnyj, což je otevřený vagon, který má 54 lůžek. A to je ten správný zážitek. Jet ve vlastním kupé je určitě pohodlnější, ovšem trochu se zde ztrácí smysl, proč tímto vlakem vlastně jet. To už by pak bylo lepší na Sibiř asi doletět. V nižší třídě má každý své vlastní lehátko, které je na místenku, ve vlaku je ale v létě děsné vedro, nejdou tam často otevřít okna, takže se těšíte na zastávky, kdy se můžete jít na chvíli ven protáhnout a něco si koupit. Se všemi těmi lidmi tam sdílíte svůj osobní prostor a čas. Je to okénko do ruského národa a jeho duše.

„Neochucené kozí nebo skopové vařené maso v kombinaci se slaným čajem je dvojboj, který nemůžete nikdy vyhrát.“ Pavel Svoboda