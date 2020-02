Prodej letenek do Asie padá, Thajsko a okolí ztrácí desítky procent turistů

„Zájem o letenky do Číny nadále klesá, v minulém týdnu to bylo o 50 procent. Stejný trend sledujeme i v tomto týdnu,“ uvedla ředitelka prodejce letenek Student Agency Věra Janičinová.

Čeští klienti si v průměru kupují letenky s tříměsíčním předstihem. Nynější obavy se tak odrážejí na propadu zájmu o cestování do jihovýchodní Asie začátkem května.

Podle ředitelky jednoho z největších tuzemských prodejců letenek se prodej ještě výrazněji smrskne kvůli zákazu přímých letů z Prahy a ­s tím, jak budou omezení přidávat další země a letečtí dopravci.

Epidemie respiračního onemocnění neohrožuje pouze turismus do říše středu, která pro české turisty zatím zůstává spíše výjimečným cílem, ale dopadá i na cesty do mnohem častěji navštěvovaných destinací. Statistiky Student Agency uvádějí k začátku února 30procentní mezitýdenní pokles prodejů letenek do Thajska, 25procentní propad počtu zájemců o cestu do Indonésie nebo 10procentní pokles v případě donedávna populární Srí Lanky.

Zrušit, nebo jen odložit?

O trochu méně dramatický vývoj hlásí cestovní kanceláře. Ty sice evidují dotazy turistů, případně i rušení zájezdů, zatím ale hovoří o jednotkách procent.

Výhodou tuzemských touroperátorů je rovněž skutečnost, že velké cestovní kanceláře zpravidla dovolené do Číny nenabízejí. Pokles, který je zatím nejvíce spojený právě s ­čínským trhem, tak pociťují zejména menší hráči zaměření na poznávací zájezdy po jihovýchodní Asii.

„Máme zrušené tři zájezdy do Číny na březen a duben, pár odhlášených lidí z pozdějších čínských zájezdů. Přistoupili jsme k posunu jednoho dubnového zájezdu do Vietnamu a Kambodži, s pozdějšími zájezdy vyčkáváme a sledujeme situaci,“ řekl MF DNES Pavel Kladiva z cestovní kanceláře Alvarez, která se specializuje na poznávací zájezdy.

Podle něj se obavy klientů a množící se dotazy na možnost přesměrování již zakoupených zájezdů do jiné země objevily v době, kdy čínské orgány na konci ledna uzavřely do karantény epicentrum nákazy, město Wu-chan.

Právě komplikovaného cestování nebo snížení komfortu při dovolené se podle zástupců cestovních kanceláří obávají klienti více než samotného rizika nákazy.

„Z dotazů, které nám přicházejí na call centrum, vyplývá, že řada klientů se více než případné nákazy obává logistických komplikací na letištích nebo v hotelích. Ujišťují se, že nebudou muset podstupovat žádné prohlídky zdravotního stavu, na základě kterých by třeba nemuseli být vpuštěni do země,“ uvedl mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk. Hromadné rušení zájezdů se podle něj přesto nekoná. Podobně jako EXIM tours připouští pouze mírný propad zájmu u destinací, jako je Thajsko.

Posilují destinace mimo Asii

Zatímco část klientů zájezd z obavy stornuje, množí se i případy vyhledávání náhradních turistických cílů. „Zatímco poptávka po letenkách do Číny klesá, do popředí turistického zájmu se dostávají destinace mimo Asii. V posledních týdnech jsme zaznamenali rostoucí zájem o Mauricius, Seychely nebo americké Miami. Na odbyt jdou také evropské destinace, některé jarní a letní termíny jsou už teď téměř vyprodané,“ uvedl ředitel letenkového portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

Podle konkurenčního prodejce ze skupiny Student Agency se na rozhodování lidí významně projevuje datum plánovaného odletu. Podle Janičinové lidé s termínem odletu do Číny koncem března preferují storno leteckého dokladu. Naopak zákazníci, kteří měli odletět později, se častěji přiklánějí k odložení data odletu, případně ke změně cílové destinace.

Pokles prodejů je ale zřetelný také v opačném směru, tedy pro lety z Číny do Evropy. Ty oproti normálu poklesly asi o pětinu. Stále přitom platí, že nejvíce čínských návštěvníků Evropy přilétá přes letiště ve Velké Británii, Německu a ve Francii.

Tuzemským cestovním kancelářím přesto kvůli současné krizi okolo koronaviru finanční potíže nehrozí. Horší by podle experta na cestovní ruch Stanislava Zímy bylo, kdyby opatření trvala do léta. To by totiž mohlo ohrozit letní dovolené v evropských destinacích.