Strach z koronaviru nahrává bitcoinu. Od začátku roku nabral 30 procent

Bitcoin je aktivum, které v minulosti často rostlo, když byli investoři nervózní. Současná panika kolem koronaviru mu tak velmi prospívá. Za poslední týden bitcoin zdražil o téměř 10 procent a od konce roku 2019 dokonce o třicet. Koronavirus ovšem není jediný faktor, který pomáhá tlačit cenu bitcoinů výše. „Strmý růst lze připsat přetrvávajícím ekonomickým nejistotám,“ řekl CNN Business ředitel společnosti Digix Shaun Djie.

Djie vysvětlil, že jde hlavně o přetrvávající obavy z nejistých obchodních vztahů mezi USA a Čínou, obavy z dopadů brexitu a politické napětí mezi Japonskem a Jižní Koreou. Koronavirus je však podle něj jednoznačně největším katalyzátorem.

Vývoj kurzu kryptoměny kopíruje i letošní cenu zlata, která rovněž prudce vzrostla. Drahý kov se obchoduje na sedmiletém maximu.

„Zlato a bitcoin jsou na vzestupu, protože investoři si nejsou moc jistí loňským vývojem na burze,“ okomentovala situaci vedoucí strategie společnosti State Street Marija Veitmaneová. Dodala, že bitcoiny, stejně jako zlato, těží ze skutečnosti, že úrokové sazby jsou po loňském snižování Fedem a mnoha dalšími centrálními bankami nízké nebo v některých případech záporné. To vedlo v posledních měsících k poklesu amerického dolaru vůči jiným měnám.

Slabší dolar bitcoinu prospívá

„Bitcoiny a zlato mohou i nadále dobře fungovat jako investice do bezpečného přístavu,“ řekla Veitmaneová. S jejími slovy souhlasil i Djie: „Zlato a bitcoiny se staly významnou alternativou pro drobné investory, kteří chtějí chránit svůj majetek.“

Investiční portál FXStreet ovšem upozorňuje, že bitcoin je jako bezpečné úložiště ošidný, protože jeho cena je určována mnoha dalšími faktory, které nesouvisejí s globální náladou. Růst ceny bitcoinů spolu s rostoucími globálními obavami proto může být náhodný a nemusí se opakovat.



Investoři, kteří považují bitcoiny za dlouhodobou investici, by o nich podle CNN pravděpodobně měli smýšlet podobně jako o zlatě. Mohly by být malou částí portfolia, ale rozhodně však ne hlavní investicí.

Cena bitcoinu je stále o více než padesát procent pod historickým maximem 20 tisíc dolarů, kterého dosáhla v prosinci 2017. Od nedávného minima 3 200 dolarů, kterého dosáhla v prosinci 2018, se však už téměř ztrojnásobila.

Investice do bitcoinů zpopularizovala i iniciativa velkých technologických společností, jako jsou Square a Facebook.

„Mezi největší katalyzátory podle mě patří naděje, že by se letos k digitální měně mohli hromadně přidat i institucionální investoři, podněcováni rostoucí poptávkou klientů a atraktivnějšími způsoby, jak do kryptoměn investovat,“ napsal ve svém blogovém příspěvku generální ředitel investiční společnosti US Global Investors Frank Holmes.

Holmes zároveň připustil, že Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) by mohla bitcoin více podpořit, pokud by vznikl kryptoměnový fond obchodovaný na burze. SEC ovšem zatím všechny návrhy zamítla.