Letenky do Číny nikdo nechce. Koronavirus už nahlodává i byznys cestovek

Menší je i zájem o lety z Číny do Evropy. Řada dopravců a zemí již přerušila své lety do Číny, od neděle zavede dočasný zákaz i Česko. Prodejci i proto očekávají, že situace se v příštích týdnech příliš nezmění. Nejde přitom jen o lety v nejbližších dnech a týdnech.

„Většina Čechů si letenky zakupuje v průměru tři měsíce před plánovanou cestou. V tuto chvíli se tak bavíme o prodeji letenek na květen tohoto roku,“ uvedla dnes ředitelka letenkového oddělení Student Agency Věra Janičinová.

Podle ní se v posledním měsíci snížil i prodej letenek v opačném směru, tedy z Číny do Evropy, a to asi o pětinu. Největší počet cestujících před krizí mířil z Číny do Velké Británie, Německa, Francie a Itálie.

Koronavirus se přenáší i na cestovky

Šíření nemoci se ovšem začíná projevovat i na cestování do dalších zemí v jihovýchodní Asii. U letů do Thajska, které patří k nevyhledávanějším destinacím z regionu, zaznamenali prodejci až třetinový pokles zájmu, prodej se snížil i u letů do Vietnamu či na Srí Lanku.

Češi naopak přesměrovali svůj zájem například na Maledivy či Bali, kde se prodeje zvýšily až o desítky procent. Větší zájem je také o evropské destinace. „Některé jarní a letní termíny jsou už teď téměř vyprodané,“ podotkl šéf letenkového portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

Zastavené lety

Řada dopravců i zemí zastavila letecký provoz do Číny už v minulých dnech. Cestujícím se zakoupenou letenkou nabízejí přerezervování odletu na pozdější termín nebo vrácení peněz. Podle prodejců lidí častěji využívají možnost storna letenek a žádají zpět zaplacené peníze. Lety ruší především cestující, kteří mají rezervaci na nejbližší týdny, klienti například s březnovým termínem zatím často ještě vyčkávají. Například Letuška.cz zatím eviduje na březen podobný zájem jako vloni.

Zákazníci se podle prodejců nejčastěji ptají na bezpečnost svojí cesty. Nejde však jen o lety do Číny. „Zaznamenali jsme například i dotazy ohledně návštěv Paříže, a to především po uzavření dvou Disneylandů v Číně, kdy obdobný park nedaleko francouzské metropole je častým cílem turistů,“ uvedla Janičinová.

Praha dosud před přerušením spojů měla čtyři letecká spojení s Čínou. Jde o linky Sichuan Airlines do Čcheng-tu, dále do Šanghaje a Si-anu létaly aerolinky China Eastern Airlines a do Pekingu Hainan Airlines. Celkem jde o 12 letů týdně.

Linka do Pekingu však brzy skončí natrvalo, dopravce už dříve oznámil její zrušení od začátku března. Ostatní linky by po zrušení dočasného zákazu letů do Číny měly znovu pokračovat. V roce 2019 podle letiště využilo přímých leteckých spojení mezi Prahou a Čínou 188 000 cestujících v obou směrech.

Vláda v pondělí kvůli šíření koronaviru rozhodla o dočasném zastavení leteckého spojení mezi Českem a Čínou. Zákaz bude platit od neděle zatím na neurčito, poslední zpáteční let do Čcheng-tu poletí v sobotu. Linku, která funguje dvakrát týdne, loni využilo v obou směrech více než 40 000 pasažérů.

Koronavirus se začal loni šířit z čínského Wu-chanu. Celosvětově je přes 31 000 případů onemocnění, nákaze dosud podlehlo 636 lidí. Drtivá většina případů je v Číně.