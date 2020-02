Účty za koronavirus: dopady epidemie se odrážejí už i na dodávkách elektra

Epidemie koronaviru začíná mít dopad na dodávky součástek do elektroniky, počítačů nebo mobilů. Někteří dodavatelé do tuzemských obchodů museli kvůli nedostatku dílů dovážených z Číny omezit výrobu, jiné firmy mají zboží zablokované v čínských skladech. Vyplývá to z informací obchodníků.