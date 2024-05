Chytrá domácnost pro nemocné: k ovládání přístrojů stačí ústní myš

Na odlehčovacích pobytech nemocní dosud pobývali ve tří až čtyřlůžkových pokojích. V nově otevřeném Domě svatého Františka je osm dvoulůžkových a jeden jednolůžkový pokoj. Všechny jsou vybavené sociálním zařízením a stropním závěsným systémem. Úplnou novinkou jsou tři tréninkové chytré byty o velikosti garsonky. Nový třípodlažní objekt otevřel Domov svatého Josefa na náměstí v královédvorské části Žireč. Organizace, která je součástí Oblastní charity Červený Kostelec, do přestavby zchátralého bytového domu investovala 95 milionů korun. Je to největší projekt v její historii.

Inteligentní a asistativní technologie sice klienti v Žirči používají už dávno, avšak takto vybavené domácnosti podporující větší soběstačnost dosud chyběly. Díky pokročilým technologiím tak i lidé, kteří nehýbou rukama, mohou ovládat počítač a tím zařízení celého bytu. Bez pomoci druhých si rozsvítí světla, regulují intenzitu osvětlení, zapnou televizi a rádio nebo roztáhnou rolety. Slouží jim k tomu myš s dutou tyčkou ovládaná ústy, technologie detekující pohyb očí a zařízení lze také ovládat hlasem.

„Ústní myš je stoprocentní náhradou klasické myši. Levé kliknutí uživatel nahrazuje fouknutím dovnitř, pravé nasátím duté tyčky. Pokud to už nejde ovládat ústy, dá se nastavit vysoká citlivost tyčinky a je možné ji ovládat jazykem,“ vysvětluje sociální pracovnice Kristýna Kolmanová, která se v Domově svatého Josefa zaměřuje na alternativní komunikaci.

V chytrých bytech jsou stolní počítače, zařízení se však dají stejným způsobem ovládat i přes tablet nebo chytrý telefon. Doba, za kterou se to klienti naučí, závisí podle Kristýny Kolmanové na jejich znalosti IT technologií: „Úplný začátečník to zvládne během dvou měsíců. Dá se tak vlastně ovládat cokoli, co se strčí do zásuvky a funguje na základní spínací systém.“

350 milionů za 23 let Areál bývalého jezuitského kláštera v Žirči slouží lidem s roztroušenou sklerózou od roku 2001. Za tu dobu charita proinvestovala zhruba 350 milionů korun. Klíčovou investicí byla v roce 2015 oprava bývalého pivovaru a fary za 80 milionů, při níž vzniklo 44 lůžek, rehabilitace a jídelna. Domov tak zdvojnásobil lůžkovou kapacitu. Vydláždění náměstí v roce 2018 zajistilo bezbariérový přístup ke všem hlavním budovám. Součástí barokního areálu je kromě kostela svaté Anny s unikátní zvonkohrou bylinková zahrada a park, v jehož rohu se nachází cyklomuzeum s největší sbírkou jízdních kol v republice. U Domova svatého Josefa končí nový úsek Labské stezky, vede do Stanovic u Kuksu a měří necelé dva kilometry.

Obyvatelům tréninkových bytů bude s nácvikem pomáhat také Josef Tintěra, kterému lékaři diagnostikovali roztroušenou sklerózu před více než 20 lety. Je upoután na invalidní vozík a nemůže hýbat končetinami.

„Vzhledem k mému hendikepu mi nejvíc vyhovuje ústní myš, je to nejrychlejší, nejpřesnější a nejpohodlnější,“ porovnává ústní myš s ovládáním hlasem nebo pohybem očí.

Trénink v chytré domácnosti

Technologické vychytávky mají nemocné vést k větší soběstačnosti. Získané dovednosti pak mohou uplatnit ve své domácnosti.

„V rámci krátkodobých pobytů s něčím začneme a díky odbornému poradenství, které poskytujeme, budeme moci pokračovat v domácím prostředí klientů,“ vysvětluje mluvčí Domova svatého Josefa Jan Staněk a připomíná, že mnohé asistativní technologie jsou už cenově dostupné a lidé s roztroušenou sklerózou si je mohou pořídit i domů.

Odlehčovací pobyty trvají od jednoho týdne do tří měsíců. V Domě svatého Františka by se ročně mělo vystřídat asi 200 klientů, z nich přibližně 70 projde tréninkem v chytrých domácnostech. Stráví zde celý pobyt nebo jeho část.

„Je to služba zejména pro rodiny, které pečují o nemocné. Pokud třeba chtějí odjet na dovolenou, zrekonstruovat byt nebo si zařídit něco jiného, my se postaráme o nemocného, kterého mají v péči. Přidanou hodnotou teď bude, že se u nás zároveň naučí dovednosti, které povedou k větší soběstačnosti,“ poznamenává ředitel Domova svatého Josefa Dominik Melichar.

Nová je i relaxační zóna

Kromě chytrých domácností a pokojů pro odlehčovací pobyty je v opravené třípatrové budově vodoléčba, ergoterapie a společenská místnost. Se sousedním Domem svaté Kláry, který částečně také slouží pro odlehčovací pobyty, propojil novostavbu prosklený koridor. Venku vznikla relaxační zóna s bezbariérovými chodníky, altánem, lavičkami a vyvýšenými záhony.

Rekonstrukce začala v listopadu 2022. Červenokostelecká charita za přestavbu zaplatila 95 milionů korun, z toho sedm milionů stálo vybavení. Stejně jako u dřívějších projektů většinu nákladů pokryly dotace z evropských fondů, 17 miliony korun přispěl Královéhradecký kraj. Téměř devět milionů organizace vybrala ve veřejné sbírce, do které od loňského července přispívali lidé i firmy.

Dvoupodlažní budova kdysi sloužila pro hospodářské účely, později zde vzniklo šest bytů. Velkou část stavaři zbourali, zachovali pouze pískovcové sloupoví a klenby v přízemí. Nové patro vzniklo vestavbou do podkroví.

Nově vybudovaný Dům sv. Františka pro odlehčovací službu v areálu Domova u sv. Josefa v Žirči na Trutnovsku.

V České republice trpí roztroušenou sklerózou asi 25 tisíc lidí, z nich šest tisíc v pokročilém stádiu nemoci. Domov svatého Josefa zůstává jediným lůžkovým zařízením pro lidi s touto diagnózou u nás. Z 88 lůžek je 30 určeno pro trvalé bydlení. V pořadníku na tato lůžka je aktuálně 176 nemocných.

Místo bramborárny infocentrum

Domov svatého Josefa spravuje v barokním areálu dvanáct objektů. Letos na podzim plánuje zahájit rekonstrukci staré hospodářské budovy, kde bývaly pivovarské sklepy a později sklad brambor. Stojí mezi kostelem svaté Anny a bylinkovou zahradou. Ve sklepení vznikne expozice o zahradách, v přízemí návštěvnické centrum se servisem pro turisty.

„Návštěvníci tam dostanou informace, co všechno v areálu Domova svatého Josefa mohou vidět. Bude zde také občerstvení a multifunkční sál pro školení nebo workshopy,“ prozrazuje Dominik Melichar.

Předběžný rozpočet rekonstrukce je podle něj 50 milionů korun, návštěvnické centrum by mělo být hotové v březnu 2026. Partnerem česko-polského projektu je zámek Książ nedaleko Valbřichu v Dolním Slezsku. Organizace má i další plány. V bývalé přádelně, kde donedávna působila dvorská textilka Juta, chce vytvořit částečně zastřešenou letní scénu pro kulturní akce s pódiem a hledištěm.