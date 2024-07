Místo vaničky sáček. Řetězec rozezlil zákazníky novým obalem grilovaných kuřat

Grilované kuře z Costca je pro miliony Američanů takřka kultovní pokrm. Už dlouhá léta se klubovým zákazníkům prodává za 4,99 dolaru (116 Kč), což je cena pro řetězec ztrátová. Strategie obchodu ale je, že když si lidé koupí jejich kuře, utratí také za něco jiného, píše americký list The Washington Post.

Když společnost Costco v květnu oznámila, že se chystá změna a kuřata se budou prodávat místo v pevné polystyrenové vaničce v obyčejném polyetylenovém sáčku, už tento záměr u mnoha spotřebitelů narazil na nepochopení.

Costco changed its rotisserie chicken packaging to cut down on waste. Now customers are complaining about leaks. https://t.co/XDSGwm7e0b