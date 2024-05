Divoká koncovka v Pireu. Satoranský porušil pravidla, zlobil se řecký trenér

Satoranský se postaral o vymazání manka v závěru prodloužení, trojkou zařídil srovnání na 80:80. Útočné akci ale předcházela v očích Bartzokase sporná situace, trenér Olympiakosu namítal, že českému basketbalistovi trvalo vhazování déle než pět sekund.

V tom případě by měl míč dostat řecký celek. „Rozhodčí počítali do pěti a Satoranský pořád držel míč. Dopustil se jasného porušení pravidel,“ uvedl Bartzokas.

S pochopením se nesetkalo ani odpískání faulu Filipa Petruševa na Parkera v poslední vteřině prodloužení. „Rozhodčí si řekli, že rozhodnou zápas, ale co se dá dělat,“ krčil rameny Srb ve službách Olympiakosu.

Americký basketbalista proměnil dva ze tří trestných hodů a za hlasitého bučení domácích fanoušků slavil s týmem vítězství 82:80.

Trenér Bartzokas ale nebyl spokojený ani s výkonem týmu: „Tlačili jsme víc, než jsme měli. Rozhodovali jsme se zbrkle, místo abychom se drželi plánu. A taky jsme promarnili dvě šance rozhodnout zápas.“

I proto se nakonec radovala Barcelona.

„Jsem pyšný na náš tým, že jsme mentálně zůstali v zápase. Bylo to opravdu náročné utkání. Několikrát jsme byli nahoře, ale oni se dokázali vrátit. Pak to zase vypadalo, že zápas prohrajeme, ale zůstali jsme klidní,“ hodnotil Satoranský pro EuroLeague TV.

Český reprezentant zapsal 13 bodů, 5 asistencí a 4 doskoky, jeho krajan Jan Veselý nezaostal, k výhře přispěl 16 body, 3 doskoky a 1 asistencí.

„Odehráli jsme velmi těžké utkání, jak je na tomto hřišti zvykem. Byl to velmi fyzický zápas. Věřili jsme do samého závěru, zůstali jsme spolu a dokázali předvést to, co jsme si připravili,“ radoval se Veselý po výhře.

Postup do Final Four můžou basketbalisté Barcelony zpečetit ve čtvrtek, v sérii vedou 2:1 na zápasy stejně jako Maccabi Tel Aviv nad Panathinaikosem, který po těsné prohře ve třetím utkání podal oficiální protest proti dvěma verdiktům rozhodčích.