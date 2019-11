Rádce na cesty: všechno, co jste chtěli vědět o Bali a nebáli jste se zeptat

Následující článek není v žádném případě průvodcem po Bali, ani se nesnažíme tvářit jako znalci tohoto krásného ostrova. Vše níže zmiňované jsou naše zkušenosti, zážitky z míst, které jsme navštívili a doporučení z našeho osobního pohledu.

Bali je jedním z nejzajímavějších míst, které jsem kdy navštívil a zanechalo ve mně silný pocit toho, že se sem musím pravidelně vracet, nebo tu zkusit i nějakou dobu žít.

Pokud máte v plánu tuhle část světa navštívit, zkuste tak udělat co nejdříve, protože rozvoj a turismus dost rychle likvidují to, jaké Bali „bývalo“ a přinášejí nové Bali, které je odrazem dnešní společnosti a požadavků, což je přesně to, co já při výletu do Indonésie v žádném případě nehledám.

Pro ty z vás, kteří by chtěli detailnější informace, jména restaurací, barů, hotelů a hodnocení míst, kde jsme byli, jedli nebo bydleli, rád zodpovím všechny otázky na Instagramu. Tak jdeme na to!