Prima COOL ukáže, jak se kolem světa dá cestovat na skateboardu

Každý výlet má stanovené lokální cíle, ale hlavní myšlenkou a konceptem celého projektu je zažívat ty nejšílenější věci na každodenní bázi. Cestování po světě není složité ani drahé, a díky Tomášově partě diváci zjistí, že k cestě kolem světa stačí opravdu minimum plánování, láká diváky Prima v tiskové zprávě.

Podle Vintra dokument vznikl jako vzpomínka na to, co jeho patra zažila, ale i aby co nejširší veřejnosti mohl ukázat, že cestování není nic složitého. „Nemusí to být ani drahé, ani komplikované. A právě o tom je celý SkateTripping – abychom všem ukázali, že stojí za to se sebrat, zabalit si věci a jet za poznáním,“ vysvětlil Tomáš Vintr.

Několikanásobného vítěze Mistrovství ČR ve skateboardingu a jeho partu mohou diváci v pětidílném dokumentu SkateTripping sledovat v čínském Chengdu, malajském Kuala Lumpuru a Langkawi, thajském Koh Lipe, americkém New Yorku, Kanadě nebo jihoamerickém Chile a Peru.

Kromě Tomáše Vintra se v jednotlivých epizodách objevují i další profesionální skateboardisté jako Richard Tury (Slovensko), Zander Gabriel (USA), Daisuke Nakaura (Japonsko), Kieron Brody (Malajsie), Yuto Horigome (Japonsko) a Dave Bachinsky (USA).