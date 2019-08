Chovejte se konečně slušně, vzkazuje poblázněným turistům Bali

Zpočátku to vypadalo jako obrovská zábava a další instagramový zásah. Rozjařená dvojice českých turistů se objala, dívka si vyhrnula sukýnku a nechala si omýt své pozadí vodou.

„Pocákej ji, aby nám ta fr...da sloužila až do smrti,“ povzbuzoval je jejich doprovod. Jenomže celá scéna se minulý týden neodehrála v některém z barů jedné z nejateističtějších zemí světa, nýbrž ve svatyni na indonéském ostrově Bali. Převážně hinduistické enklávě, kde posvátno leží na každém kroku.

Když dvojice svoje počínání zveřejnila, zasypala ji lavina negativních komentářů. „Jste ostudou pro Bali,“ vzkázala českému páru známá místní návrhářka Niluh Djelantiková.

„Podle naší víry v každém chrámu, potoku, jezeru, moři, stromu i hoře přebývají božstva a duchové našich předků. Pro ně pravidelně pořádáme očišťovací ceremonie a rituály. Naše chrámy a posvátná voda vyjadřují vděčnost za zdroje našeho života, které nám byly propůjčeny,“ vysvětluje bývalá ředitelka propagace balijského úřadu pro cestovní ruch Mayun Rasmiová.

Balijec I Kadek Sutama, který již sedm let žije v České republice, k tomu dodává: „Po každém zneuctění chrámu se musí uspořádat velká ceremonie k očištění negativní energie. Jsem velice smutný, když vidím, že k něčemu takovému došlo.“

Původně jen pro boháče

Dnes turisticky nejznámější indonéský ostrov po dlouhá léta zůstával mimo pozornost Holanďanů, kteří si postupně podrobovali ostatní části Indonésie ve snaze získat kontrolu nad lukrativním obchodem s kořením. V polovině devatenáctého století však koloniální velmoc dorazila i na Bali a během padesáti let zlomila odpor bojovných domorodců.

V posledním aktu zoufalého odporu zvaném puputan napochodovali členové balijských královských rodin před hlavně Evropanů a nechali se do jednoho zmasakrovat. Krvavé divadlo vzbudilo odmítavou reakci i za mořem, a tak v následujících letech začali Holanďané magický ostrov rozvíjet jako živé muzeum s bohatými kulturními a náboženskými tradicemi.

O Bali se hovořilo v evropských salonech a do exotického kouta světa mířily celebrity kalibru Charlieho Chaplina.

Poslední ráj lákal i homosexuály, kteří zde nacházeli tolerantnější přijetí než ve svém domově. Přesto ještě v padesátých letech minulého století nemohl ostrov svým návštěvníkům nabídnout více než tři hotely.

Když se jejich výstavba konečně rozjela, namísto očekávaných bohatých Američanů v sedmdesátých letech dorazili hippies okouzlení místními plážemi a závanem volnosti.

Rozvojové plány vyhradily turistům jižní pobřeží, zatímco zbývající část ostrova měla zůstat duchovním místem s chrámy a obyvatelstvem zbožně přinášejícím obětiny bohům. Tato představa se však srazila s realitou.

„Jestliže masová turistika bude pokračovat tímto tempem, ztratíme všechno. Svět pak také ztratí Bali a jeho jedinečnou kulturu. Když jdeme do chrámu, měli bychom procházet nádhernou krajinou, nyní nás začíná obklopovat cizí země,“ řekla mi před více než dvaceti lety viceprezidentka Společnosti pro balijská studia Luh Ketut Suryaniová.

VIDEO: Skupinu lidí z Ameriky, Ruska i Španělska zatkli za prodej drog na Bali:

VIDEO: Skupinu lidí z Ameriky, Ruska i Španělska zatkli za prodej drog na Bali

Rozjetý vlak průmyslu cestovního ruchu se však už nedal zastavit. Turistická expanze otevřela Bali i návštěvníkům, pro které se ostrov stal jenom jednou ze zastávek, kde se musejí nechat zvěčnit a svoje zážitky sdílet na sociálních sítích.

„Smějeme se Japoncům a Číňanům, jak vše fotí a nic nevnímají a část z nás se chová úplně stejně. Instagram a Facebook zabíjejí krásná místa a produkují lidi, kteří přijedou do chrámu, vystojí si hodinovou frontu na známou fotku a upalují dál. Turisté začali příliš věřit různým blogům, které píší ti, kdo zde byli ‚už‘ dvakrát a ‚všemu rozumějí‘,“ říká Jindřich Soukal, který již devatenáct let provozuje potápěčské centrum Relax Bali.

Kvůli tomu podle něj přijíždí více těch, kteří by se do takových míst dříve neodvážili a mají pocit, že Bali je za rohem, platí tu stejná pravidla jako v Chorvatsku a vše vyřeší peníze. „Chybí informovanost o místní kultuře a zvycích, která by pomohla oběma stranám ke většímu vzájemnému respektu a spolužití,“ dodává Soukal.

„Bali se sice mění, ale zejména se mění pohled Balijců na cizince. O nich si myslí, že jsou bezohlední, netolerantní, bezbožní a poživační. Každý takový čin jako ten z minulého týdne tento názor jen podporuje. Špatné zkušenosti mají i s námi, mé manželky se stále někdo ptá, proč si vzala Čecha,“ říká Marek Horníček, který na ostrově žije téměř pět let.

Češi nebyli první

Pobouření, které vyvolali čeští turisté, je jen posledním z řady incidentů, které v indonéském ráji probudily diskusi, zda snaha o co největší počet zahraničních dovolenkářů již nepřesáhla hranice únosnosti. Vždyť ostrov o rozloze necelých šest tisíc kilometrů čtverečních letos očekává sedm milionů turistů.

VIDEO: Australan na Bali skočil na kapotu auta, pak skopl muže ze skútru:

VIDEO: Australan na Bali skočil na kapotu auta, pak skopl muže ze skútru

Balijský guvernér I Wayan Koster ve svém vyjádření pro indonéská média vzkázal, že pokud se turisté nebudou chovat v místních chrámech s respektem, pojedou domů. Zdá se, že trpělivost místních nelze napínat donekonečna a Balijci mají dost spoře oblečených cizinců, kteří lapají v provokativních pózách nejlepší záběry na jejich posvátné půdě.

Za své chování se již dříve musel omlouvat mladík, který na sociálních sítích zveřejnil svoji fotografii ze svatyně, kde sedí v místě vyhrazeném nejvyššímu božstvu.

Dvojice z Estonska, která si prostory jednoho z chrámů vybrala pro své milostné hrátky, skončila na policejní stanici a musela zaplatit dva tisíce dolarů jako náhradu za uspořádání očistného rituálu.

Minulý týden se k nim přidali i čeští turisté. Ve své zveřejněné omluvě se hájili tím, že netušili, že jde o posvátné místo. „Pokud ukážete respekt a omluvíte se, Balijci pochopí, že o naší víře nevíte vše a dokážou vám odpustit. Ale přes všechny změny, kterými Bali prochází, zde stále přetrvává Desa Adat, naše tradiční vesnice se svými zákony, kterým se musí podřídit každý. Bez výjimky,“ říká Mayun Rasmiová. Také český pár tak musel přispět na uspořádání očistné ceremonie.

VIDEO: Žena dala facku úředníkovi na Bali. Chtěl pokutu za překročení víza:

VIDEO: Žena dala facku úředníkovi na Bali. Chtěl pokutu za překročení víza