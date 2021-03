Brno potřebuje pomoc, jinde na jižní Moravě se o turisty nebojí

Podle statistik agentury CzechTourism se tu loni částka získaná z turismu propadla o 11,7 miliardy korun, příjem se tak proti poslednímu „normálnímu“ roku 2019 snížil o 49 procent.

Zmizelo také 43 procent pracovních míst. Neznamená to sice, že by lidé zůstali bez práce – většina jich využívá anticovidových programů nebo změnila profesi – i tak jsou však data vycházející z analýzy společnosti Economic Impact skličující.

Jestli a kdy se podaří jižní Moravě z mnohaměsíčního covidového výpadku vzpamatovat, se teď odhaduje dost složitě. A ještě hůře se na tom pracuje. „Doba je nepřehledná. I když připravujeme nějaké kampaně, je to v menší míře než kdykoliv jindy,“ přiznává Pavla Pelánová, ředitelka Centrály cestovního ruchu jižní Moravy. Zatím totiž není jasné, ke kterému datu se upnout.

Jisté je, že pomoc s obnovou cestovního ruchu bude potřebovat hlavně Brno. „Zaměřili jsme se proto na podporu restartu kongresového a konferenčního turismu. Máme za sebou virtuální tour po jižní Moravě, která se konala v únoru a které se účastnilo přes 200 agentur, cestovních kanceláří nebo eventových společností,“ podotýká Pelánová. Podobnou akci připravili i pro rakouský trh.

Brněnská čísla totiž vůbec nejsou veselá. Z osmdesáti procent do města jezdí takzvaní byznys turisté, a ti loni de facto přestali existovat.

„Turistické informační centrum se snaží do Brna nalákat i nebyznysové hosty. Rodiny s malými dětmi či mladé dospělé, kteří si mohou užít gastronomii, živé centrum, hudbu a zkrátka atmosféru druhého největšího města Česka. Ale nebudeme si nic nalhávat. Lidé na dovolenou jezdí mimo město, Brno láká spíš na jednodenní výlety. Pokles v hotelech byl loni opravdu obrovský,“ sděluje Pelánová.

I u nás je fajn, zjistili výletníci

Ta se teď snaží „přihrát“ hotelům alespoň menší akce jako semináře nebo teambuildingy, a to aspoň do doby, než se opět rozjedou velké veletrhy. Kvůli tomu si dokonce loni zřídila živnostenský list pro cestovní agenturu, aby mohla některé akce sama pořádat a prodávat. K podobnému kroku přitom přistupují destinační agentury po celé zemi, aby pomohly obor znovu rozpohybovat.

Prognózu, jak se bude vyvíjet letošní sezona, si nechala vypracovat i agentura CzechTourism, která do propagace cestovního ruchu v Česku chystá vložit 300 milionů korun.



Počítala se třemi variantami – optimistickou, střední a pesimistickou. Tu první už agentura škrtla poté, co omezení „vymazala“ zimní sezonu. Teď doufá, že se naplní alespoň střední varianta, která počítá s tím, že od dubna již objem cestovního ruchu poroste a v létě budou tržby až na úrovni 125 procent díky tomu, že lidé budou preferovat domácí dovolenou.

To by se skutečně mohlo povést. „Loňský rok ukázal, že Česká republika má co nabídnout a lidé tuto nabídku opravdu více využívali. Máme potenciál si domácího turistu udržet i na letošní sezonu. Lidé odhalili, že je to v tuzemsku fajn a ani služby tu nejsou tak špatné,“ oznámila Soňa Machová z agentury CzechTourism na online konferenci Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.

Jakmile se otevřou hranice, dojde podle ní k odlivu mladší cílové skupiny, hladové po výjezdu do zahraničí. „Nicméně ti starší nebudou i kvůli zdravotním rizikům ještě chtít vycestovat,“ věří Machová.



Předpokládá také, že po uvolnění cestování přes hranice budou zahraniční turisté dychtiví vycestovat směrem k nám. I tímto směrem by se teď měla ubírat snaha destinačních agentur.

Také Pelánová je přesvědčena, že letošní sezona na jižní Moravě bude hlavně o českých turistech. Ti ji ostatně podrželi už loni, kdy byl kraj vůbec nejnavštěvovanějším v Česku. „Například v Mikulově či v Lednici byla čísla rekordní. Profil návštěvníka kraje se ale výrazně změnil. Ti, co by jindy trávili dovolenou v zahraničí v nějakém resortu, se vydávají poznat krásy Česka. Zatímco v předchozích letech byla tato místa plná zahraničních turistů, teď jsou plná Čechů,“ přibližuje ředitelka Centrály cestovního ruchu jižní Moravy.

V souvislosti s covidem-19 jsou podle ní turisté také o něco opatrnější a více vyhledávají méně zalidněné lokality. „Proto budeme pokračovat v kampani Mimo davy, která propaguje neobjevená místa. Loni takto velmi oslovilo například Boskovicko se svými židovskými památkami nebo jeskyně Moravského krasu,“ zmiňuje Pelánová.

Ubytovacích zařízení přibylo

Začátek sezony netrpělivě vyhlíží ubytovatelé, kteří nyní přežívají pouze z vládních kompenzací. Podle statistik poradenské firmy Bisnode A Dun & Bradstreet Company paradoxně i přes krizový rok počet ubytovacích zařízení v kraji opět vzroste, analytička Petra Štěpánová spočítala 47 nových ubytovacích možností. Jak upozorňuje, nejvíc těchto subjektů vzniklo v kategorii krátkodobého ubytování hostů.

Nejen jim by mohly pomoci rozjet sezonu speciální vouchery. Ve Znojmě bude například pokračovat úspěšný projekt Znojmo zadax, který loni vystřelil čísla návštěvnosti raketově nahoru. Jestli pro letošek dozná změn, bude známo v průběhu dubna.

„Charakter akce by ale měl zůstat stejný. Za menší útratu v zapojených podnicích lidé dostanou poukázku na návštěvu vybrané znojemské památky. Opět by to takto mělo fungovat od začátku června do konce září,“ informuje mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Podobně podpoří ubytovatele v Hodoníně tamější radnice. Turisté, kteří přenocují ve zdejších hotelech či penzionech, dostanou zvýhodněné vstupné třeba do zoo nebo lázní, na což město z rozpočtu vyčlenilo 200 tisíc korun.

A vouchery se zvažují i v rámci Centrály cestovního ruchu, bude však záležet na rozpočtových možnostech kraje.