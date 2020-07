Turisty láká příroda, hrad a prázdno. Jih Moravy zažívá prudký start sezony

Z průzkumu, který si nechala zpracovat agentura CzechTourism, tak vyplývá, že letošní turistická sezona může být v Jihomoravském kraji – navzdory dvouměsíčnímu jarnímu výpadku – ještě lepší než ty předchozí. Pro srovnání, Prahu plánují navštívit jen tři procenta lidí.

Přitom ještě před pár týdny se ubytovatelé i provozovatelé restaurací děsili, jestli letos v létě něco vydělají. A lidé zvažovali, zda vůbec na dovolenou vyjedou. Letní pobyty začali řešit až po rozvolnění protikoronavirových opatření, tedy opravdu na poslední chvíli.



Průzkum pro agenturu CzechTourism vznikal na začátku června a tehdy měla svou dovolenou vybranou sotva polovina lidí. Přesto vyznívá dost optimisticky.

„Porovnáme-li čísla s dubnovým průzkumem, vidíme zásadní rozdíl. Lidé se nebojí a ani dopad na finance nevnímají tak negativně,“ uvedl ředitel České centrály cestovního ruchu Jan Herget.

Proč jižní Morava v žebříčku dovolenkových destinací stojí na druhém místě, vysvětluje i další část průzkumu. Ta se zabývá motivací lidí, podle níž vybírají.

Jednoznačně vede touha jet do přírody, mimo město, ale zároveň i přání, aby se poblíž nacházela nějaká zajímavost, památka, hrad nebo architektonický unikát. Třetí podmínkou je, aby v místě dovolené nebyl přetlak turistů.

Hotely a penziony se rychle plní

To všechno v jednom nabízí třeba Znojemsko, Pálava i Lednicko-valtický areál, kde se každým dnem ubytovací kapacity zaplňují.

„Zatímco začátek června byl ještě rozpačitý, teď už se sezona krásně rozbíhá a ubytovatelům se začaly vracet ztráty, které jim vznikly během jara. Větší hotely a penziony už mají ubytování zaplněné,“ upozorňuje turistické informační centrum v Lednici, které láká turisty do areálu zapsaného v UNESCO.

O co opožděnější je start letošní sezony, o to je prudší. Lidé hromadně najíždějí i do vesnic pod Pálavou.

„Spousta místních je na turismus napojená. Buď mají ubytování, vinařství, či jiné služby. I obec získává peníze navíc z turistických poplatků. To vše si uvědomujeme,“ říká Jaroslava Rajchlová (Věstonický spolek), starostka Dolních Věstonic na úpatí Pavlovských vrchů.

Jak ale upozorňuje, atraktivita obce pro výletníky není zadarmo. „Mnozí turisté si myslí, že nám nevadí, když se ve tři hodiny ráno řve nebo zpívá,“ dodává na adresu zejména skupin mladých lidí, které do kraje láká hlavně víno. Daní za oblibu Pálavy jsou i auta zaparkovaná na polních cestách, občas dokonce i mezi řádky vinohradů.

Brno vsadilo na kampaň

Zájem o jižní Moravu je velký i podle průzkumu platformy Zachraňme turismus. Řadí ji na druhé místo, za Šumavu. Jihomoravský kraj má podle průzkumu tu výhodu, že není potřeba do něj lákat například slevami nebo vouchery. Platí to však spíše o venkově. Města se musí snažit víc.

Konkrétně Brno pro sezonu dalo nový drajv kampani „Brno true story“, která tentokrát cílí především na tuzemské návštěvníky. Město do ní vložilo tři miliony korun, díky nimž vznikla tři videa, která běží v televizi. Brno je ale vidět i na internetu a sociálních sítích.

„Kampaň je jedním z opatření na podporu cestovního ruchu a v něm působících subjektů. Víme, že podnikatelé trpí poklesem turistů, ale také obchodní klientely v důsledku omezení konání veletrhů a akcí kongresového typu. Rozhodli jsme se proto přilákat do města domácí návštěvníky, kteří chtějí něco nového objevovat a zažít,“ poznamenala brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Za povšimnutí stojí i čísla, jež by turisté mohli do kraje přinést. Za dovolenou plánují Češi podle průzkumu CzechTourismu v průměru utratit 6 150 korun na osobu, odpočívat budou asi devět dní a nejčastěji se ubytují v penzionu.

Pokud pojedou pouze na jednodenní výlet, útrata bude – bez ohledu na počet lidí – odhadem 2 380 korun. Průměrná útrata na české dovolené tedy vychází na něco málo přes 700 korun na osobu a den, přičemž nejvíce lidé zaplatí za ubytování a stravování v restauracích.