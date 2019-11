Turisté ze Spojených států objevili kouzlo Moravy, láká je víno i Napoleon

Zhruba tři a půl milionu nocí strávili za prvních devět měsíců letošního roku turisté v jihomoravských kempech, penzionech a hotelech. Za zdejšími krásami či vínem přijelo 1,7 milionu lidí. Podle statistiků roste návštěvnost jižní Moravy už sedm let v řadě. A přestože stále většinu výletníků tvoří Češi, pravidelně se na boomu vyšším číslem podílejí zahraniční hosté – zhruba jednou třetinou.

Při srovnání s loňským rokem je tento trend jasně čitelný. Za první tři čtvrtletí roku 2018 dorazilo 539 tisíc zahraničních návštěvníků, letos za stejné období o 58 tisíc víc.

„Právě lidé z ciziny mají na svědomí nárůst návštěvnosti jižní Moravy, protože počet českých turistů se naopak v kraji meziročně mírně snížil,“ vypočítává Iveta Konečná z brněnské pobočky Českého statistického úřadu z čísel za poslední čtvrtletí.

A pozoruje i proměnu v původu cizinců. „I když stále jsou nejpočetnější skupinou Evropané, největší nárůst – o desetinu – jsme zaznamenali u Američanů,“ dodává Konečná. Ostatně jejich příliv pocítili i v Praze, odkud pak turisté často míří právě na jih Moravy „Nejvíce zahraničních hostů bylo letos ze sousedního Německa, na dalším místě se umístili turisté z USA,“ potvrzuje tamní statistička Marcela Píšová.

Důvodů je hned několik. „Cestování ze Spojených států nahrávají nová přímá letecká spojení a celkově dobrá ekonomická situace v USA,“ komentuje data Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism, která v posledních letech cíleně propaguje regiony v zahraničí.

A to je další klíč k novému trendu. Prostřednictvím svého zastoupení v New Yorku totiž do hledáčku Američanů podsouvá na jižní Moravě třeba Lednicko-valtický areál, Pálavské a Znojemské vinobraní, ale i napoleonskou bitvu u Slavkova, dílny ceněného modrotisku, bylinkovou zahradu ve Valticích nebo brněnský zážitkový hotel Anybody.

Američtí turisté jsou přitom poměrně specifičtí a na své české průvodce kladou obrovské nároky. „Mají dopředu velmi dobře nastudované, kam jedou, a hodně se vyptávají. Jsou to lidé, kteří očekávají, že víte vše, a kladou i otázky, které by vám Čech nikdy nepoložil. Je to náročné, ale když se vše povede k jejich spokojenosti, jsou to velmi vděční klienti,“ míní Roman Růžička z agentury Greenways Travel Club v Mikulově, jež se právě na americkou klientelu specializuje.

Novináři z ciziny poznají krásy kraje, pozvou na ně ostatní

Podle něj se navíc očekávání Američanů stále stupňují. „Ještě když sedí v letadle, tak přemýšlejí, na co se zeptají,“ směje se Růžička. Zároveň dodává, že je to do jisté míry dáno tím, že americkou klientelu agentury tvoří především vyšší střední třída, tedy manažeři, právníci či architekti.

Nárůstu turistů z USA napomohla i loňská návštěva amerických novinářů píšících o cestovním ruchu na konferenci v Brně. „CzechTourism se dlouhodobě snaží o podporu příjezdového cestovního ruchu do regionů. A tak bylo tentokrát hlavním cílem představit účastníkům konference krásy a specifika Brna a Jihomoravského kraje,“ komentovala to tehdy Michaela Claudino, ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism v USA a Kanadě.

Ostatně o jedinečné gastroscéně Brna a jeho celkově přátelské atmosféře a dynamickém životě v centru se již před konferencí psalo v New York Times, další texty následovaly po ní. Ne nadarmo bylo Brno již několikrát zmíněno v prestižních žebříčcích věhlasných zahraničních médií jako místo, které stojí za to navštívit.

A právě spolupráce s novináři či filmaři je jedním z důležitých nástrojů propagace regionů v jakékoli zemi. Naposledy v Brně či Blansku točila britská BBC epizodu seriálu Great Continental Railway Journeys. V půlhodinové epizodě věnované České republice moderátorská dvojice srovnává přednosti Brna a Prahy.

První vidí jako moderní živé město s výbornou gastronomickou scénou, druhé pak „jen“ jako tradiční turistickou destinaci plnou historických památek. „Spolupráce na produkci televizních programů je jednou z účinných forem marketingu. Seriál natočený v českých regionech, který nabízí nevšední tipy na výlety, uvidí miliony diváků po celé Velké Británii,“ upozorňuje Herget.