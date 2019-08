Univerzita chce turisty do periferií jižní Moravy, zapojí i vědce z Izraele

Český tým se chce zabývat právě jižní Moravou. „Některé její periferie, jako Vranovsko nebo Horňácko, jsou postiženy vyšší nezaměstnaností a depopulačními tendencemi. Přitom jsou turisticky atraktivní,“ podotýká Milada Šťastná z Ústavu aplikované a krajinné ekologie, která tříletý projekt za téměř 77 milionu korun od ledna povede.



Že jde o reálný problém, potvrzuje i starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra (Vranováci Vranovu).

„Nejsou tady žádné fabriky, zemědělství a lesnictví zaměstnává mnohem méně lidí než dříve, stejná situace panuje ve službách,“ popisuje Vedra, podle něhož má Vranovsko velký potenciál právě v cestovním ruchu.

„V posledních letech zaznamenáváme mírný nárůst turistů. Máme co nabídnout, oproti jiným regionům je tu nádherná příroda i spousta památek,“ tvrdí.

Cílem je rozptýlit turisty i do odlehlých míst

Jedním z cílů projektu je zapojení takových mikroregionů do cestovního ruchu v evropském měřítku. Tedy rozptýlit turisty po regionech do míst odlehlých od jihomoravský letišť i hlavních silnic, která mají menší kapitál i zkušenosti.

„V tomto směru může sehrát významnou úlohu právě jižní Morava, kde lze vhodně spojit přírodní, architektonické, historické a folklorní dědictví s kulturou vína,“ říká Šťastná s tím, že nemá jít o podporu jednotlivých aktivit, ale nabízení regionu jako balíčku.

Jednotlivé oblasti mají díky projektu získat know-how i kontakty od vědců a státní správa a samospráva zase metodiky, jimiž rozpoznají potenciál konkrétního území a dokážou zacílit na zatraktivnění místa. K tomu má pomoct i snadno ovladatelná aplikace, kterou vědci do tří let vyvinou, otestují a uvedou do praxe. Má využívat geografické informační systémy i interaktivní mapy.

„Bude k dispozici místním aktérům a pomůže při identifikaci potenciálu daného území a nasměruje je k dalším možnostem jeho využití,“ dodává vědkyně s tím, že v konečném důsledku má projekt ulevit velkým turistickým centrům, jako je třeba Praha.

Starosta Vranova si přitom nemyslí, že záměr může být všespásný. „V každém případě pomůže zviditelnit a podpořit zájem o náš region. A každá taková aktivita je vítaná,“ uzavírá.