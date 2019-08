Mrázek se pro ANO stal nežádoucí. Kvůli exmanželce, která ho viní z korupce

Už před komunálními volbami v roce 2014 byl Richard Mrázek úspěšný podnikatel, který vydělával miliony korun ročně. Když se následně stal pravou rukou tehdejšího primátora Petra Vokřála, rázem z pozice náměstka pro investice a dopravu rozhodoval o miliardových projektech. A získal velký politický vliv. Teď však hvězda jedné z nejvýraznějších postav brněnské buňky ANO padá strmě dolů.



A to nejen kvůli tomu, že hnutí už od loňského podzimu není v koalici. Mrázkova dominantní pozice se otřásá hlavně od chvíle, kdy jeho exmanželka Petra Mrázek Johnová začala otevřeně prohlašovat, jak spolu s dalšími „kumpány“ podivnými praktikami ovládal město. Například tvrdí, že nejlepším kamarádem jejího bývalého manžela byl exmístostarosta Brna-střed Jiří Švachula (dříve ANO), který nyní čelí obvinění z rozsáhlé korupce.

Mrázek její nařčení odmítá, dokonce na exmanželku podal trestní oznámení. „Jsme již rozvedení, ale soudy ještě řešily, komu svěří do péče naše dítě. Vyhrál jsem a tím vše začalo. Informace, které uvádí na veřejnosti, nejsou pravdivé. Víc to nechci rozbírat, už jsem učinil právní kroky,“ prohlásil někdejší náměstek primátora.

Mrázek Johnová ale pro MF DNES uvedla, že se nebojí a pro svá tvrzení má důkazy. Prý začala mluvit, protože si nepřeje, aby její dítě žilo v korupčním prostředí. „Třináct let jsem byla partnerkou pana Mrázka, takže vím spoustu věcí. Nic jsem si nevycucala z prstu, a pokud se ke mně dostane trestní oznámení, tak se náležitě vyjádřím. Mám dostatek podkladů, abych dokázala, že mluvím pravdu. Ostatně sama jsem již kontaktovala policii a předala jim informace týkající se mého exmanžela,“ uvedla Mrázek Johnová.

Mrázka nařkla z korupce, která prý spočívala v ohýbání veřejných zakázek. Podle ní dobře věděl, jak na to, protože před vstupem do politiky vlastnil stavební firmu.

Na nic nekalého jsem u něj nenarazil, hájí Mrázka Vokřál

A zástupce brněnského ANO její slova nenechávají klidnými. Už několik měsíců totiž nejen místní organizací hnutí otřásá kauza „Švachulovy chobotnice“. Podle vyšetřovatelů někdejší místostarosta nejvlivnější městské části vytvořil propracovaný systém na přidělování veřejných zakázek spřízněným firmám. Obviněných je zatím deset lidí, mezi nimi i majitelé stavebních společností. Podle prvotních informací ze spisu si přišli na více než 17 milionů korun, zdaleka však nemusí jít o konečnou částku.

A kvůli všem těmto okolnostem se podle informací MF DNES stává Mrázek v hnutí ANO „nežádoucí osobou“. „Nikdo ho nechce soudit, ale co se kolem něho děje, nám fakt neprospívá. Máme obavu, jak se Švachulova kauza vyvine, zda nepadnou další obvinění. Kdyby se v této chvíli rozdělovaly významné funkce, Richard nebude mezi vyvolenými, jako tomu bylo v minulosti. Ostatně ani on sám se radši nikam nehrne,“ podotkl jeden z vlivných členů brněnského ANO.

Sám Mrázek si je vědom toho, že spolustraníkům se nelíbí, co se kolem něho semlelo. „Nikdo z nich mě ale nekontaktoval a neřekl, že by to škodilo straně,“ prohlásil.

Při obviňování exmanžela zmiňuje Mrázek Johnová kromě Švachuly i jiná významná jména. Třeba dvojku celostátního hnutí Jaroslava Faltýnka, který Mrázka do ANO naverboval a přivedl ho tak do politiky. A také bývalého primátora Vokřála, jehož s Mrázkem spojuje dlouhodobé přátelství.

„Známe se řadu let a nikdy jsem u něj nenarazil na nekalý způsob obchodování. Samozřejmě že to, co se kolem něj nyní děje, hnutí neprospívá. Ostatně vždy, když se strhne podobný mediální zájem, tak to není příjemné dotyčné osobě, které se to týká, ani politické reprezentaci. Na druhou stranu jde o jeho soukromou věc, kterou mi nepřísluší hodnotit,“ uvedl Vokřál. Redakce kontaktovala i Faltýnka, ten však na dotazy nereagoval.

Přístup k Mrázkovým milionům pro bývalého poslance ODS

Přestože Vokřál Mrázka hájí, jeho bývalá manželka upozornila na podivné okolnosti ohledně jeho přátelství s jihomoravským exposlancem za ODS Pavlem Suchánkem. Podle Hospodářských novin měl politik z Rakvic na Břeclavsku neomezený přístup k šesti milionům korun ležících na Mrázkově účtu. Disponoval kartou, kterou platil nemalé částky za nákupy.

O Suchánkovi se už před osmi lety psalo kvůli golfovému výletu do Dubaje, jehož se účastnili také vlivní manažeři státních i soukromých firem, jako třeba tehdejší šéf společnosti ČEZ Martin Roman. Suchánek tenkrát odmítl komentovat, kdo pobyt zaplatil. O několik měsíců později pak rozzlobil

Richard Mrázek (45) Živil se jako programátor, IT technik a projektový manažer, později působil jako ředitel a jednatel v několika společnostech.

Spoluvlastnil stavební firmu Arko Mont, kterou prodal. Podnikal také se svou bývalou manželkou Petrou Mrázek Johnovou.

V roce 2014 se stal členem hnutí ANO, následně i náměstkem brněnského primátora pro investice a dopravu. Od loňského podzimu je jako opoziční zastupitel předsedou kontrolního výboru. Sedí také v dozorčí radě městské společnosti SAKO, která se stará o svoz a zpracování odpadu.

stranického šéfa Petra Nečase, když místo na jednání o balíčku klíčových reforem odjel na tenisové finále Fed Cupu do Moskvy.

Mrázek Johnová tvrdí, že většina ze šesti milionů, které se před sedmi lety ocitly na bankovním účtu, byla provizí pro Suchánka za prodej Mrázkovy firmy Arko Technology. Bývalý poslanec popřel, že z dispozičního práva měl užitek a peníze čerpal. Práva k účtu měl prý jen pro případ, kdyby se s jeho blízkým kamarádem Mrázkem něco stalo.

Také on za vším vidí pomstu Mrázkovy bývalé ženy. „Hledá všechny kolem, hlavně kamarády, aby exmanžela pošpinila. Stal jsem se součástí její hry, ale nemíním ji hrát. Vztah s panem Mrázkem je naše osobní věc. Poradím se s ním, zda nemám také podat trestní oznámení,“ řekl pro MF DNES Suchánek.