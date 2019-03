Rezidentní parkování v Brně pořád skřípe, ANO dává od problému ruce pryč

Od loňského září začaly tisíce řidičů při vjezdu do centra Brna řešit pravidla pro modré zóny. Patří k nim i Vladislav Slaný z firmy Okin, která sídlí na náměstí Svobody a její auta parkují ve Veselé ulici.

Zatímco on si všechna povolení vyřídil a zaplatil, jiní si s tím hlavu nelámou. „Mnohokrát se nám stalo, že jsme přijeli a stála zde cizí auta. Nikdo to neřeší, stejně jako řadu dalších věcí. Je to špatně,“ líčí své negativní zkušenosti Slaný.

A zdaleka není sám. Ani po půl roce totiž není systém rezidentního parkování, který prosadila bývalá brněnská koalice v čele s hnutím ANO, dotažený do finální podoby. Přestože představitelé hnutí hovoří o fungujícím systému, jenž má pouze „menší porodní bolesti“, řidiči jej označují za „ostudu jako Brno“.

Nedostatečně informovaní lidé, neustálé odkládání termínů, změny za pochodu, kritizované výjimky, paradoxně hustší doprava v historickém centru, nefungující kamerový systém nebo porušování pravidel bez pokut. To je jen krátké shrnutí toho, jak brněnské rezidentní parkování „funguje“ v praxi.

Změnila se koalice, hájí se bývalý náměstek

Bývalý náměstek pro dopravu Richard Mrázek (ANO), hlavní strůjce současného systému, však jakékoliv pochybení odmítá.

„Že něco nefunguje nebo se nepokutuje? To nejsou otázky na mě. Bylo by dobré je adresovat těm, kteří dnes tvoří rezidentní parkování,“ reagoval Mrázek, přestože loni před spuštěním tvrdil, že s novým systémem žádné problémy nehrozí.

Jenže objevila se jich celá řada a některé z nich nedokázala vyřešit ani nová koalice v čele s ODS. Například už od září jezdí v modrých zónách auto s kamerami na střeše a snímá značky zaparkovaných vozidel. Zda tam podle snímků stát můžou, však dosud nikdo nekontroloval a žádný z řidičů tak nedostal pokutu.

Podle Mrázka mohla kontrola odstartovat okamžitě se začátkem listopadu, kdy po dvouměsíční výpůjčce auta z Prahy získalo Brno dvě vlastní. To se ovšem nestalo. „My už jsme tam pak nebyli, změnila se koalice,“ hájí se exnáměstek.

Ke změně vedení města přitom došlo až 20. listopadu, přesto ani do té doby žádná pokuta nepadla. „Nikdo mi neřekl, že je tam technický problém,“ tvrdí Mrázek.

Automatické pokuty se opět odložily

Komplikovaný a nedotažený systém se tak přesunul na nové radní. A ani ti už nesplnili slibovaný termín, kdy začnou automatické pokuty fungovat. Mělo se tak stát minulý pátek, ale vše se odkládá na konec března nebo začátek dubna.

„U aktualizace softwaru v parkovacích automatech, který je pro uživatele komfortnější, došlo k technickým problémům přenosu dat. Intenzivně vše řešíme s dodavatelskou firmou,“ řekl současný radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) s tím, že on žádné zadání ke změně softwaru v automatech nezadával.

Podle něj systém automatických pokut na podzim začít nemohl. Teď však řeší nejbližší týdny. „S firmou jsme domluveni na harmonogramu, že 11. března odstartujeme testování jednoho parkovacího automatu, v týdnu od 18. do 22. března otestujeme všechny. A pokud bude vše vyladěné, nic nebrání tomu, abychom ostrý provoz spustili další týden. Počítáme však i s rezervou, že by systém začal fungovat od začátku dubna,“ přiblížil Kratochvíl.

Zda se tak ale opravdu stane, na to si řidiči musí opět počkat. S rezidentním parkováním v Brně už totiž zazněla řada termínů, které se politikům dodržet nepodařilo. A nejen od staré koalice.

Nové vedení Brna také slibovalo od 1. dubna spustit změněnou podobu rezidentního parkování, ale nakonec ji odsunulo až na léto. „Nechceme hlavně nic uspěchat,“ prohlásil Kratochvíl.

Systém bude jednodušší, slibuje současná koalice

Až minulý týden se brněnská koalice definitivně domluvila na nové podobě, radní ji chtějí schvalovat nejspíš příští týden. Jak přesně bude nový systém vypadat, zatím známé není, nicméně první novinky už koalice oznámila. „Shodli jsme se, že z cedulí zmizí nynější tři barvy, vše bude jednodušší a čitelnější,“ přiblížil Kratochvíl.

Modré zóny jsou doposud pouze v městské části Brno-střed. Podle zdejšího radního pro dopravu Jana Mandáta (za ODS) mají nově fungovat tři pásma – velmi regulovaný historický střed, dále celodenně regulované širší centrum, kde musí mimobrněnští za parkování platit, a konečně okrajové části, kde regulaci zavedou jen přes noc.

„Plánujeme omezit pohyb aut po Masarykově ulici a náměstí Svobody, kde doprava s modrými zónami opravdu zhoustla. Naopak ale chceme povolit vjezdy i pro nerezidenty do některých okrajovějších ulic historického jádra, jako je Mozartova nebo Jezuitská,“ nastínil Mandát.

Právě vjezdy do historického centra měly od začátku kontrolovat kamery na domech, nicméně ani ty dodnes nejsou. První výběrové řízení zrušili ještě bývalí radní, protože se do něj přihlásila jen jedna firma, která navíc připravovala parametry zmíněné zakázky.

Za automatické kontroly vjezdů do centra tak zatím „nahodile“ zaskakují brněnští strážníci. Kdy jejich povinnosti skončí, zatím není jasné. Původní odhad koalice ohledně spuštění kamer hovořil obecně „o jaru“, konkrétní termín však dosud nepadl.

Auta rezidentů nově mohou v Brně vjíždět do pěších zón