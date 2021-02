Veteráni v ohrožení, sázka ANO na Schillerovou. Boj o kandidátky vrcholí

Ohrožena je například pozice místopředsedy ČSSD a bývalého brněnského primátora Romana Onderky. Šéf jihomoravské organizace sociálních demokratů a starosta brněnské Líšně Břetislav Štefan totiž jeho kandidaturu nehodlá podpořit s tím, že raději dá přednost neokoukaným jménům.

„Určitě na něj nesázím. Kdyby to byla osobnost, která přitáhne voliče, už by se to projevilo. Ale nic se neděje,“ vysvětluje Štefan, který raději podporuje úspěšné komunální politiky v čele se starosty.



„Byli ozdobou krajské kandidátky a bez nich bychom se možná ani nedostali do zastupitelstva. Chceme se opět vydat cestou úspěšných komunálních politiků, kteří jsou schopni komunikovat s veřejností a vytvářet koalice. Osoby, které nyní ČSSD reprezentují, očividně důvěru veřejnosti nemají. Ale stále mám jen jeden hlas a bude záležet na tom, jaký názor budou mít spolustraníci,“ podotýká Štefan.

Sám Onderka se před vyostřeným jednáním uvnitř strany, která se podle průzkumů pohybuje na hranici zvolení, nevzdává. „Chci se opět ucházet o důvěru voličů,“ oznámil. „Nové tváře na kandidátce ČSSD? To je v pořádku. Myslím, že je to potřebné, ale dobře vím, že nakonec rozhodne vůle voličů,“ podotkl.



Podobnou strategii, tedy upřednostnění oblíbených komunálních politiků, nejspíš vytasí také lidovci. Tento postup se jim vyplatil už v posledních krajských volbách, po nichž do hejtmanského křesla vylétl starosta malých Velatic na Brněnsku Jan Grolich.

Místo matadorů Jiřího Miholy a Stanislava Juránka upřednostní KDU-ČSL podle informací MF DNES starostu Bučovic na Vyškovsku Jiřího Horáka, jehož pradědeček zasedal v poválečném parlamentu, a ředitele hodonínské nemocnice Antonína Tesaříka.



„Nabídli jsme mix komunálních politiků, ale zatím nemohu prozradit konkrétní jména. Musíme počkat na rozhodnutí celostátního orgánu,“ uvedl předseda jihomoravské organizace lidovců Roman Celý. Jmenovitě informoval pouze o tom, že kandidovat nebude místopředseda strany a náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Napětí u lidovců, Fiala v čele

Obměnu na jihomoravské kandidátce nepřímo naznačil zmíněný Tesařík. „Můžu potvrdit, že mám zájem usilovat o mandát v Poslanecké sněmovně. Chci využít své znalosti a zkušenosti ze zdravotnictví, nyní z pozice ředitele malé okresní nemocnice. Zároveň jsem působil jako náměstek ministra dopravy a na kraji jsem se věnoval územnímu plánování,“ připomněl.

Lidovecká sestava však ještě není definitivní, protože některé členy celostátního vedení rozhodnutí jihomoravské buňky rozladilo a navržené kandidáty ještě mohou změnit.

KDU-ČSL do voleb vyrazí v koalici SPOLU po boku ODS a TOP 09, přičemž jednotlivé strany mají centrálně dopředu dané pozice na kandidátce. TOP 09 jako svou jedničku nasadí současného poslance a lékaře Vlastimila Válka, kterému se povedlo vystrnadit protikandidáta Petra Kunce – místostarostu brněnských Židenic – ze strany.



Zároveň z „topky“ zaznívají rozpaky nad spojenectvím s občanskými demokraty. „TOP 09 je na jižní Moravě pro cyklistickou dopravu, jsme proevropští a tíhneme spíše k Zeleným. ODS podporuje dopravu autem a podobně. Navíc je poznamenána různými kauzami, nejsem z toho moc šťastný,“ svěřil se jeden z jihomoravských členů TOP 09, který nechtěl zveřejnit své jméno.

Stejný názor projevili i někteří oslovení lidovci, byť jejich krajský předseda Celý vybízí k jednotě a zdůrazňuje potřebu nahradit současnou vládu. Šéf brněnské organizace ODS a náměstek zdejší primátorky Robert Kerndl na zmíněné výtky nereagoval. Jasné je, že lídrem občanských demokratů a celé koalice bude na jižní Moravě předseda strany Petr Fiala. „Kandidátku jako takovou ale budeme teprve tvořit,“ doplnil Kerndl.

Smíření Starostové, nejisté ANO

Jasná pravidla pro společnou kandidátku má i koalice Pirátů se Starosty a nezávislými. Povede ji pirátský poslanec Radek Holomčík, dvojkou zřejmě bude poslankyně Jana Krutáková ze Starostů, kterým pak připadne sedmá až desátá pozice za dalšími Piráty.

„Jde o rozhodnutí, které bylo učiněno na centrální úrovni. Cítíme, že naše pozice v Jihomoravském kraji by mohla být lepší. Z hlediska celorepublikového jsou pozice vyrovnané, ale holt v některých krajích se muselo uhnout, jinde zase přidat. Necítím to jako komfortní řešení pro nás, ale jsme s tím smíření,“ připouští předseda jihomoravské organizace STAN Radomír Pavlíček.

Nejistá je situace v hnutí ANO. Jak už MF DNES informovala, současný mandát nehodlá obhajovat Pavel Staněk a do kandidatury se nehrnou ani Miloslav Janulík a Rostislav Vyzula – posledně jmenovaného se ještě kolegové snaží přesvědčit. Otázkou také je, zda ve vrcholné politice setrvá několikadenní ministryně spravedlnosti Taťána Malá, která už zmizela z krajské scény.

Kandidátku by měla vést ministryně financí Alena Schillerová a předseda jihomoravské buňky Lubomír Wenzl by rád zapojil i další šéfy resortů Roberta Plagu (školství) a Jana Blatného (zdravotnictví). „Tato jména se samozřejmě nabízejí, ale není to o tom, že by ministři obsadili první tři jména. Diskutujeme o kandidátce, zatím nic není definitivní,“ sděluje Wenzl. Blatný navíc zapojení do voleb opakovaně odmítl.

Zbylé parlamentní strany KSČM a SPD představí své kandidátky až na konci února. „Určitě nebudeme kandidovat v koalici, ale na našich kandidátkách se mohou objevit nezávislé osobnosti,“ řekl ČTK krajský předseda SPD Jan Hrnčíř.