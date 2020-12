Další osobnosti opouštějí ANO. Očista nenastala, tvrdí poslanec Vyzula

Po brněnském exprimátorovi Petru Vokřálovi jsou na odchodu i poslanci Rostislav Vyzula a Pavel Staněk, kteří si nepodali přihlášku do nové buňky. Jihomoravské ANO tak dál přichází o osobnosti, s nimiž počítalo na kandidátku do sněmovních voleb.



„Co se děje kolem Stoky a vůbec v Brně, má na mém rozhodnutí nevstupovat znovu do hnutí určitě podíl. Nebudu již příští rok usilovat o kandidaturu do Poslanecké sněmovny,“ oznamuje Staněk.



Jeho jméno se přitom objevilo na nahrávce odposlechů, jež policie během vyšetřování Stoky pořídila. Zaznělo na ní: „Pro toho Staňka 180.“ Poslanec však opakovaně odmítl, že má s podvody cokoli společného.

Vadí mu také odklon ANO od hodnot a vizí, k nimž se původně hlásilo. „Nyní je rozkročeno přes celé politické spektrum, jen aby sbíralo hlasy voličů. To není směr, jaký si představuji. Očekával bych, že hnutí bude mít nějaký jasný politický názor a půjde konkrétním směrem, který pro mě bude uchopitelný,“ vysvětluje svůj odchod ze scény.

V poslaneckém klubu ANO zůstává, přestože se s některými plány hnutí neztotožňuje. „Může se stát, že v některých věcech budu hlasovat podle svého. Určitě se takové vyskytnou,“ tvrdí Staněk, který podniká a je i brněnským zastupitelem.

„Žádný očistný proces nenastal“

Znechucený je rovněž přední český onkolog Vyzula, který od začátku patřil k nejznámějším tvářím brněnské organizace. „Do ANO jsem šel s určitými ideály, a nakonec se ukázalo, že v Brně se dostaly do hnutí různé živly, které jsou nyní trestně stíhány. To mě hrozně znepokojilo,“ sděluje poslanec.

Kritizuje i systém, jakým jsou přijímáni členové do obnovené brněnské organizace.



„Je nejasný. Bylo řečeno, že všichni budou podrobeni šestiměsíční čekací lhůtě. Myslím, že za sedm let v ANO jsem leccos udělal, a nelíbí se mi, že bych měl být někým lustrován. Navíc první lidé, kteří již byli v Brně přijati, pro mě nejsou věrohodní. Žádný očistný proces nenastal,“ vysvětluje Vyzula, který se chce do budoucna věnovat už jen své lékařské profesi.

Je totiž dál přednostou jedné z klinik Masarykova onkologického ústavu.



„Jsem smířený s tím, že odejdu z politiky. Mám plno práce v medicíně, plno pacientů a ještě na starosti studenty. Chci toho udělat ještě hodně,“ říká Vyzula, který však stejně jako Staněk nadále zůstane členem poslaneckého klubu ANO.



„Funguji nyní jako nestraník, ale dál stojím za hnutím. Mám ještě v Poslanecké sněmovně nějaké věci, které chci dodělat, aby měla moje práce nějaký smysl. Týká se to například elektronické dokumentace ve zdravotnictví. Že již nejsem členem ANO, nemá žádný vliv,“ podotýká.

Vládnoucímu hnutí přitom hrozí v Brně i další ztráty. Svou další kandidaturu zvažuje také poslanec Karel Rais, přihlášku do brněnské organizace si nicméně podal. „Zrušení a obnovení brněnské buňky vnímám pozitivně, ale ještě nevím, zda chci být opět poslancem,“ poznamenává bývalý rektor Vysokého učení technického. Rozhodnutý není rovněž další poslanec Miloslav Janulík z Břeclavi.

Jihomoravské ANO má v Poslanecké sněmovně celkem sedm zástupců. O křeslo se chce znovu ucházet Lenka Dražilová z Blanska a podle spolustraníků i Taťána Malá z Lelekovic na Brněnsku, která byla třináct dní ministryní spravedlnosti. Stanovisko Davida Štolpy ze Znojma se MF DNES získat nepodařilo.

Povolají Plagu či Schillerovou?

Přestože ANO vyhrálo poslední krajské volby i nedávné komunální v Brně, v obou případech bylo vytlačeno do opozice. S odlivem předních jmen navíc nutně musí hledat nové lídry pro jižní Moravu.

Do role lídra se nabízí některý ze tří ministrů, již do vlády zamířili právě z Brna. Všichni jsou zatím nestraníci a nemají mandát v Poslanecké sněmovně, to se však může změnit. Ministryně financí Alena Schillerová ani ministr školství Robert Plaga na dotazy MF DNES nereagovali.



Čerstvý ministr zdravotnictví Jan Blatný tuto možnost zavrhl. „Neuvažuji o politické kandidatuře ani o vstupu do ANO,“ napsal.

Do brněnské organizace, kterou vedení hnutí rozpustilo v polovině roku, zatím bylo přijato pět členů. Podle informací MF DNES jsou jimi René Černý, Vít Prýgl, Nikola Staňková, Kateřina Jarošová a Pavel Kříž. Končí naopak bývalá předsedkyně brněnského ANO a starostka Králova Pole Karin Karasová.

Předseda jihomoravského ANO Lubomír Wenzl nechtěl kritiku poslanců komentovat, protože se k němu nedostala. „Co se týče sněmovních voleb, tak ty zatím neřešíme. Ani lídra, ani kandidátku,“ reagoval.