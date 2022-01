V Brně rozšíří sbírku retrovozů, renovují trolejbusy i „kavárenskou“ tramvaj

Dopravní podnik města Brna (DPMB) ve svých dílnách nejen servisuje aktuálně používané dopravní prostředky, ale pouští se i do náročnějších renovací těch historických.

„V letošním roce bychom rádi rozšířili sbírku našich retro vozidel o dva trolejbusy. Jedná se o zástupce typových řad 14Tr a 22Tr, které stále ještě můžeme vídat v provozu, ale postupně je budeme nahrazovat novými trolejbusy,“ informoval generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Sbírkou chce podnik zmapovat, jak se v minulosti dopravní prostředky vyvíjely a uchovat je pro další generace. Aktuálně má patnáct exponátů. Jsou plně funkční, Brňané je mohou vídat třeba na oslavách nebo při akci Dopravní nostalgie.

„Na zvedácích komínské vozovny stojí aktuálně trolejbus Škoda 22Tr. Vozy tohoto typu byly prvními kloubovými trolejbusy v Brně, které se mohly pochlubit tím, že jsou nízkopodlažní,“ shrnula mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

V závodě Škoda Ostrov takových trolejbusů vyrobili pouze třináct. Brno tak bylo s osmi kusy jejich největším provozovatelem. Další tři trolejbusy provozuje dopravní podnik Ústí nad Labem, jeden byl zlikvidován a další skončil v maďarském Szegedu.

Po dokončení renovace vozu 22Tr počítá brněnský dopravní podnik s další opravou, a to trolejbusu Škoda 14Tr. „Čtrnáctky“ vyráběla Škoda Ostrov v letech 1981 až 1998 a vyvážely se i do bývalého Sovětského svazu nebo NDR.

„Zařadíme do své sbírky zástupce jedné z posledních sérií, které byly už z výroby vybaveny digitálními displeji pro zobrazování čísla linky a názvu konečné stanice,“ doplnila mluvčí.

Opravují i tramvaje, třeba pro pojízdné kavárny

Tím práce na opravách nekončí. Dostane se i na trolejbus Škoda 9Tr, který v Brně jezdil od roku 1980 do 1996. „Následně byl odprodán do ukrajinského Rovna, kde sloužil až do roku 2019. Dopravnímu podniku se vůz podařilo odkoupit zpět do Brna, kde se podrobí celkové rekonstrukci. Náročná renovace přesáhne do příštího roku,“ odhadla Tomaštíková.

DPMB se však nesoustředí jen na renovaci trolejbusů. V jeho ústředních dílnách pokračuje oprava „kavárenské“ tramvaje 4MT, kterou podnik v 90. letech zachránil před sešrotováním jakožto dosluhující služební vůz.

„Bude uzpůsobena potřebám tolik žádaných pronájmů pro firemní a jiné akce. Tramvaji se vrátí vnější historický vzhled, ale v interiéru nabídne odnímatelné stoly, ledničku, kávovar nebo audiovizuální systém,“ sdělila mluvčí s tím, že jinou tramvaj stejného typu už se podniku povedlo opravit a zařadit mezi funkční exponáty sbírky. „Kavárenskou“ tramvaj chce vypustit do ulic Brna v polovině letošního roku.

Posledním dopravním prostředkem, na kterém zaměstnanci v ústředních dílnách pracují, je kloubová tramvaj ČKD Tatra K2 pro pražský dopravní podnik.

„Praha tramvaj odkoupila z Bratislavy a v Brně se podrobí rekonstrukci do původního stavu. V současné době probíhá oprava hrubé stavby karoserie tramvaje, hotovo by mělo být ve druhé polovině letošního roku,“ zakončila mluvčí.