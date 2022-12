Praha protáhla trolejbusy až k hranici města, pojedou z Palmovky do Miškovic

Novinářům dnes linku představili náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) a zástupci dopravního podniku (DPP) a dotčených radnic.

Vybudování trasy vyšlo asi 280 milionů korun a na lince bude platit standardní jízdné. Úplně poprvé se na trasu vydal trolejbus v polovině letošního října, kdy ale jezdil pouze z Letňan do Čakovic.

„Je to po 50 letech slavnostní okamžik, protože minulý týden jsme úspěšně zkolaudovali tuto novou trolejbusovou trať. Troleje jsou zhruba na 50 procentech trati. To znamená, že se nevracíme k úplně konvenčním trolejbusům, ale využíváme kombinaci s bateriovým provozem,“ řekl Scheinherr.

Pro cestující znamená nasazení trolejbusu podle něho větší komfort vzhledem k nižšímu hluku a vibracím a proti autobusu je jeho jízda plynulejší. „Zároveň je to zlepšení pro okolí, protože na rozdíl od autobusu není tak hlučný a neprodukuje v daném místě žádné emise,“ řekl Scheinherr.

DPP má v současnosti zapůjčený jeden trolejbus z Hradce Králové. Trolejbusem se tak do Miškovic lidé svezou zatím pouze o víkendech, neboť v týdnu vůz podnik využívá ke školení řidičů. Zároveň DPP čeká na dodávku 15 vozů, které by měly dorazit na začátku příštího roku. Než budou nasazené do běžného provozu, budou muset najezdit tisíce kilometrů bez cestujících.

Při výstavbě trolejového vedení byly opravené rovněž ulice a silnice, po kterých trolejbus pojede. Kompletně tak byly opravené ulice Prosecká nebo Tupolevova a dokončovaná je oprava ulice Ke Stadionu v Čakovicích.

DPP v současné době připravuje také nasadit trolejbusy na linku číslo 119 z Veleslavína na Letiště Václava Havla. Také v tomto případě bude podnik využívat bateriové vozy, kdy troleje povedou z Veleslavína k Terminálu 3 a dále pojede na baterii. Nasazované zde budou jezdit tříčlánkové vozy, které jsou delší než běžné kloubové autobusy. Elektřinou poháněné vozy by měly jezdit rovněž na linkách 131, 134, 137, 176 a 191.

Do ulic Prahy trolejbusy vyjely v srpnu 1936. První linka vedla z tramvajové vozovny Střešovice přes Ořechovku a Hanspaulku ke kostelu svatého Matěje nedaleko Šárky. Poslední trolejbusová linka, která jezdila na Strahov, ukončila provoz před 50 lety, a to 15. října 1972.