Brňané si zase opraví byty. Radnice dohlédnou, co rekonstruují a za kolik

9:48 , aktualizováno 9:48

Tři roky si nemohli lidé v Brně opravovat podle vlastního uvážení obecní byty, které obývali. To by se však už letos mohlo změnit. Nově budou nájemci v obecních bytech smět dělat úpravy zhruba do 200 tisíc korun. Vedení městských částí doufá, že se tak do stovek prázdných bytů zase vrátí lidé.