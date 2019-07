Nájemné v Brně bude dražší. Městské části plánují velké opravy bytů

Část obyvatel bytů spravovaných městskou částí Brno-sever zaplatí od příštího roku více na nájemném. Radnice zruší část slev, které poskytuje za to, že domy nejsou opravené nebo jsou ve vyloučených lokalitách. Vedení městské části totiž chce rozjet velkou modernizaci bytů.

„Snížili jsme lidem slevy na nájemném o 12 procentních bodů. Je to sice nepopulární opatření, ale věřím, že to pochopí, protože budou mít reálnou vyhlídku na kvalitnější bydlení,“ říká místostarosta Brna-sever David Aleš (ANO), který má na starosti správu bytového fondu.

Zatímco dosud tedy mohli lidé ušetřit na nájmech až 45 procent, nové slevy budou dosahovat maximálně 33 procent.

Nejvíce tento krok pocítí nájemníci s nejvyšší slevou. Za byt 3+1 o rozloze zhruba 70 metrů čtverečních na Lesné, kde je spolu s Černými Poli nejvyšší nájemné – 110 korun za metr čtvereční, mohou lidé zaplatit až necelou tisícovku měsíčně navíc. V levnějších bytech v Husovicích a Zábrdovicích to budou řádově stokoruny.

„Máme zhruba 5 400 až 5 500 bytů a z nich více než polovina je ve špatném stavu. Jejich oprava by vyšla na 1,5 až dvě miliardy korun,“ poznamenal Aleš.

Například sídliště Lesná se stavělo v 60. a v 70. letech a část bytů neprošla celkovou rekonstrukcí, pokud ji lidé neudělali za své peníze.

Slevy na nájemném začala městská část poskytovat od plošného zvýšení nájmů v roce 2012, a to vždy na čtyři roky za to, že dům například neměl zateplení, vyměněné stoupačky nebo okna, a po čtyřech letech je buď nechávala, nebo odnímala podle toho, jaké opravy na domě provedla.

Na nájmech plánují získat desítky milionů navíc

Čtyřletá doba letos končí, a proto radnice slevy mění. Od opatření, které se ale netýká například startovacích, sociálních nebo seniorských bytů, si slibuje 45 milionů korun ročně navíc. Radnice je schopná opravit až 500 bytů ročně, pokud na to bude mít. V tom ale musí pomoci město.

Městská část opravovala balkony, okna a zateplovala domy, ale nepouštěla se do bytových jader. Případně opravovala jen volné byty. „Teď ale půjdeme i tam, kde lidé bydlí, a pojedeme po celých ulicích. V příštím roce máme naplánovanou jednu ve Štefánikově čtvrti a další právě na Lesné,“ upřesnil Aleš.

„Na tyto opravy zatím máme, ale o dalších penězích už musíme jednat s městem,“ poznamenal. Možností je několik. „Buď nám magistrát dovolí úvěr, nebo si půjčí sám a za určitých podmínek nám peníze poskytne. Nebo nám dá dotaci či více peněz z prodaného majetku. Zatím je to poměr 90 procent město, deset městská část. My bychom chtěli poměr otočit,“ podotkl Aleš.

Chcete byty? Tak investujte do opravy

Víc peněz z privatizace chce získat také Brno-střed, které má ve správě více než 4 100 bytů a z nich zhruba 60 procent potřebuje rekonstrukci. Chce si pomoci i tím, že dosud prázdné byty poskytne novým nájemníkům do opravy na jejich náklady.

„Jednalo by se o jednoduché úpravy, například o výmalbu bytu, opravy podlahových krytin, vybavení kuchyňskou linkou nebo úpravy koupelen a toalet,“ říká radní pro bytový fond Jan Mandát (za ODS). Mohlo by se to týkat zhruba 300 bytů.

Další byty chce radnice opravovat na své náklady. „Kolik to bude stát, je obtížné přesněji vyčíslit. U celkové rekonstrukce se náklady pohybují kolem osmi tisíc korun na metr, takže záleží na tom, v jakém je byt stavu a jak je velký. Jednoznačně však výrazně převyšují rozpočtové možnosti městské části,“ popsal radní pro investice a správu bytů Ivo Komárek (ODS).

Tempo oprav bytů v Brně-střed zkomplikovala kauza okolo zakázek bývalého radního za ANO Jiřího Švachuly, která se týká i oprav bytů. „Zakázky jsme zastavili, zkontrolovali a část soutěžili znovu. Nyní už se rekonstrukce opět rozbíhají,“ poznamenal Komárek.

A o změně financování oprav bytů městským částem uvažuje i město. „Dříve jsme přispívali z fondu výstavby, kam šly peníze z prodeje bytových domů. Ale ten končí, takže budeme dávat bezúročné půjčky, aby se do fondu peníze zase vracely,“ uvedl náměstek primátorky Oliver Pospíšil (ČSSD).

„Podle nových pravidel už musí městské části v nově uzavíraných smlouvách dávat ekonomické nájemné, aby měly na opravy. Pořád je ale výrazně pod tržním nájemným,“ doplnil Pospíšil.