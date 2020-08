Politici se rozkmotřili kvůli pronájmu obecního bytu, získal ho zastupitel

O přidělení bytu pro Pokorného diskutovali lidovci předem na jednání zastupitelského klubu. „Převládl tam jasně názor, že by nebylo šťastné, aby byty byly obecně přidělovány zastupitelům. Může to totiž vyvolávat typický střet zájmu, když se pak hlasuje o nějaké konkrétní záležitosti,“ vysvětlil radní na Brně-sever a zároveň náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL), proč se lidovci při projednávání nakonec jako jediní zdrželi hlasování.



Pokorný se brání, že postupoval stejně jako každý jiný žadatel. V pořadníku byl asi rok. „Ještě s jedním uchazečem jsme měli následně stejný počet bodů. Byt jsem však získal já, protože jsem byl v pořadníku delší dobu,“ tvrdí Pokorný, o jehož úspěchu při přidělení dvoupokojového bytu informoval jako první Český rozhlas.

Zastupitel získal společně s partnerem prostory v domě v Jugoslávské ulici. Byt byl v minulosti dokonce na seznamu těch, které se měly privatizovat. Aktuálně s tím ale městská část nepočítá, což potvrzuje i zdejší místostarosta pro bytovou problematiku zvolený za ANO David Aleš.

„Nabídneme byty v ulicích Nejedlého, Ibsenova, Nováčkova a na dvou adresách na Jugoslávské. Ale jde o úplně jiné domy. Z mého pohledu bylo rozhodnutí přidělit byt panu Pokornému v pořádku. Postupovali jsme standardní cestou jako u kohokoli jiného,“ prohlásil Aleš.

Pokorný zdůvodňuje svou žádost o obecní byt tím, že on i jeho partner stále studují. „Já dělám doktorát z fyziky a on magisterské studium na právech. Ze stipendia z doktorátu moc velký příjem nemám. Avšak nechci být finančně závislý na penězích z města, abych se nadále v otázce budoucnosti v politice nerozhodoval jen na základě příjmu,“ vysvětlil Pokorný.

Kdo vynesl informace, prošetří kontrolní výbor

Ten se také domnívá, že lidovci vynesli na veřejnost interní informace z jednání rady a bytové komise. „Podle mě tato situace vznikla, protože se blíží krajské volby, ve kterých kandiduji. Některým se prostě hodí vytáhnout špínu na politické oponenty, aby oni sami si mohli připsat politické body. Kdyby před námi nebyly volby, tak nikdo neřeší, že jsem dostal byt. Podal jsem podnět k prošetření ke kontrolnímu výboru zastupitelstva Brna-sever, aby prověřil, zda nedošlo k neoprávněnému úniku informací,“ prohlásil Pokorný, který figuruje na krajské kandidátce ODS s podporou Svobodných.

Lidovci se ale dušují, že s odtajněním materiálů nemají nic společného. Náměstek primátorky Petr Hladík se svých spolustraníků v městské části dokonce ptal, zda někdo z nich informace o přidělení bytu pro Pokorného vynesl. V souvislosti s tím nejčastěji padá jméno Hladíkova spolustraníka a místostarosty na Brně-sever Daniela Kummera, jenž to však razantně popírá. „Pevně věřím kolegům, že nic takového neučinili,“ konstatoval Hladík.

Atmosféra mezi vlivnými Brňany, kterou kauza způsobila, není po chuti ani některým politikům z vedení Brna, kde ODS tvoří se Svobodnými jeden klub a s lidovci jsou v koalici. Náměstek Hladík třeba přiznal, že se ho na situaci na Brně-sever ptal šéf brněnské ODS a náměstek primátorky Robert Kerndl. Redakce se pokusila s Kerndlem spojit, ale nebral telefon, vybírá si dovolenou.

Grund: Zastupitele není možné diskriminovat

Brněnský radní za ODS David Grund se ale Pokorného zastal. „Zastupitel je člověk jako každý jiný, takže mu nelze odepírat nějaká práva a diskriminovat ho. Co se týče pana Pokorného, tak je členem strany Svobodných, kteří sice kandidovali v komunálních volbách v Brně s ODS, ale stále zůstáváme dvěma subjekty, i když v jednom klubu. Já osobně tuto záležitost s bytem neřeším,“ uvedl.

Podle náměstka primátorky pro bytovou oblast Jiřího Olivy (ČSSD) je vyloučeno, že by se pravidla přidělování městských bytů měnila v souvislosti s právem zastupitelů. I když ani on sám nesouhlasí s tím, když zastupitelé v takových funkcích chtějí do městského pronájmu. „Kdyby existoval předpis zakazující zastupitelům žádat o městské byty, tak by byl diskriminační. Ovšem z morálního hlediska není dobře, když politici požadují po radnici pronájem. Já bych si o byt prostě nepožádal,“ konstatoval.