Mladí řidiči patří k nejrizikovějším. Škola smyku je pro ně zdarma

Usedají za volant s minimem najetých kilometrů, minimem zkušeností a vystresovaní. V autoškole si nestačí osvojit rizikové situace ani defenzivní jízdu. Řidiči do čtyřiadvaceti let způsobí ročně přes deset tisíc dopravních nehod. Pomoci jim má projekt Start Driving, který zlepší jejich řidičské dovednosti. Hlásit se do něj mohou zdarma.