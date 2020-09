Děti zaviní přes 40 % nehod chodců. Kurzy zdarma je učí, jak se chovat

Libor Budina: Do deseti let děti nevnímají dopravní realitu Kde všude vás mohou rodiče s dětmi potkat?

Pokud nám to aktuální situace dovolí, chystáme nejvíce akcí na září a říjen. Projekt je rozdělený na dvě části – na 218 stacionárních hřištích napříč celou Českou republikou chceme uspořádat šedesát kurzů pro mateřské školy či školní družiny. Druhá část projektu jsou právě výlety s mobilním dopravním hřištěm, se kterým zavítáme na různé další sportovní, charitativní či dopravní akce. A tam se potkáme s veřejností a kurzem může projít kdokoli, kdo za námi přijde. Nejbližší akce se koná 17. října v Praze na Ladronce v rámci akce VZP Run Tour. Oslovujete s projektem i základní školy?

Projekt je primárně určen pro předškoláky a pro nejmenší školáky v prvních třídách. Desetileté děti už to lákat nebude, už budou základy znát. Většinou školky a družiny oslovujeme a informujeme je prostřednictvím letáků. Ozývají se i školky, kterým se líbil pilotní projekt a které se hlásí samy. Za jeden den jsme schopní zvládnout i čtyři školky, ale na všechny se nedostane. Například do Vysokého Mýta, kde byl zájem veliký, se proto budeme ještě vracet. Chceme proškolit asi 1400 dětí na kurzech a zhruba stejný počet na akcích s mobilním dopravním hřištěm, takže celkem by si kurzem mělo projít na tři tisíce dětí. S jakým problémem se u dětí při kurzech nejčastěji setkáváte?

Děti do deseti let nevnímají realitu tak, jak ji vnímají dospělí. Dospělí nemohou odhadnout, jak přesně se dítě zachová. Dítě není etalonem dospělého, takže i s rodiči se na hřišti v rámci akce bavíme o tom, aby se v provozu pokaždé zachovali správně. Protože když máma přebíhá na červenou na tramvaj s tím, že je to špatně, ale že se spěchá, to dítě to pak jednou udělá taky. Není to o opakování, ale o nápodobě. Děti sem také chodí s různou úrovní motoriky, takže si procvičí i ovládání kola, odrážedla, koloběžky... musí reagovat na pohyb v interakci s ostatními dětmi. Mají tu přechod pro chodce, takže si v praxi uvědomí, že i to kolo pokaždé nezastaví a nedá přednost, že je třeba být obezřetný... Jak dlouho projekt Jedu poprvé poběží?

Oficiálně máme grant na jeden rok, ale poptávka převyšuje naši kapacitu, takže plánujeme, že s mobilním hřištěm budeme pokračovat dále. Jsme zhruba v polovině. Ohlas je větší, než jsme čekali. Koordinátor projektu Jedu poprvé Libor Budina z Autoklubu ČR