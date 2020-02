V provozu nevyhledávám rychlou jízdu, bojím se, přiznává navigátorka Havelková

Motorsport je jeden z mála sportů, kde není rozdělení na mužskou a ženskou kategorii. Co vás přivedlo právě do tohoto výrazně chlapského prostředí?

Auta mě bavila odmalička, protože táta měl autoservis a já se už jako dítě pohybovala mezi auty. Pamatuji si, že dokonce podporoval nějaký menší tým v autokrosu, byli jsme se podívat na závodech, mně to přišlo moc prima a dá se říci, že k motorsportu mě přivedl autokros. Později jsem se dostala k týmu autokrosaře Jana Bartoše, byla to parta moc fajn lidí a mě začalo bavit s nimi jezdit po závodech.