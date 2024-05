Před sto lety potkal Rolls Royce, aby postavili nejlepší auta světa

Setkání v hotelu Midland v Manchesteru zorganizoval jejich společný přítel Henry Edmunds. Rolls uzavřel dohodu, že prodá všechny vozy, které Royce dokáže vyrobit. Dali svá jména dynastii vozů, která je definicí superluxusních automobilů po celém světě, synonymem dokonalosti a vyjádřením opravdového bohatství.

„Byla to doba převratných vynálezů, inovací a technologického pokroku, kdy se poprvé objevilo mnoho věcí, které dnes považujeme za samozřejmé. Setkání pánů Rollse a Royce se zdá být téměř předurčené, jejich životní příběhy k tomu nezadržitelně vedly,“ říká Andrew Ball z automobilky Rolls-Royce Motor Cars k setkání 4. května 1904.

Bohatství, které nechudne

Britská značka Rolls-Royce to dotáhla tak vysoko, že pokud je něco nejdražší, tak se to ve většině jazyků nazve Rolls-Royce. A každý ví, o čem je řeč. Ale opravdu to víme?

Konstruktérovi legendárních vozů z britského Goodwoodu Henry Roycemu šlo především o inženýrskou dokonalost. „Vezměte to nejlepší, co existuje, a udělejte to ještě lepší!“ Tak znělo jeho motto.

Ale kdyby si před 100 lety nepadl v manchesterském hotelu Midland do noty s žoviálním světákem a pilotem letadel Charlesem Rollsem, mohlo být vše jinak. Zvlášť když do party přibrali Clauda Johnsona, prvního ředitele automobilky, a jeho půvabnou sekretářku, slečnu Eleanor Thorntonovou.

To ona se stala předlohou pro sošku Spirit of Ecstasy, evokující bohyni Niké, umístěnou na kapotě vozů nad chladiči se sloupořadím ve stylu řeckého Panteonu. Byť před 120 lety vypadala zcela jinak. Svůdně jí povlávaly šaty a ukazováček měla přiložený na rtech. Někteří tvrdí, že to byl odkaz na tajný románek s motoristickým nadšencem lordem Montagu z Beaulieu, který si figurku na svůj Silver Ghost objednal jako první.