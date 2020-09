Jak se kupuje rolls. Peníze nehrají roli, speciality se ladí klidně měsíce

Pobočka Rolls-Royce Motor Cars Prague byla slavnostně otevřena v roce 2015 a showroom značky v Pařížské ulici v přízemí hotelu Intercontinental funguje od roku 2016. Jindřich Ježdík je se slavnou britskou značkou v Česku spjat od prvopočátku.

Který je váš nejoblíbenější?

Definitivně Dawn a Ghost. Dawn pro mě ztělesňuje typického gentlemana. Zajímavý je také v tom, že neklesá na ceně. I děti mých dětí by na takový vůz mohly být jednou pyšné. Dawn bude určitě jednou ten vůz, na který jednoho dne uspořím a koupím si jej domů.

Jezdíte běžně rollsem?

Jezdíme s nimi velmi často za klienty, ale není potřeba se s nimi chtít rovnat. Myslím si, že vzhledem k tomu, jaký je to vůz, není vhodné, abychom s ním jezdili na obědy a o víkendech.

Kdyby to byla normální značka, tak bych namítal, že přece musíte vědět, co to auto umí. Ale co vlastně klienti od těch aut vyžadují? Co vůbec čekají? Je to úplně jiný svět, možná trochu neautový?

Možná je to hodně z toho, co jste zmínil. Myslím, že hodně klientů vnímá, že jsou obklopeni přírodními materiály, že je uvnitř fantastické ticho, že je auto neskutečně odpružené, vnímají to jako místo, kde chcete být, protože vám tam je dobře. Je to nesmírně komfortní ve srovnání s jakýmkoliv jiným vozem. A skvěle jezdí, fantasticky se řídí.

Možná často zákazník přijde a kupuje si to z rozmaru, protože to jinde viděl, má na to peníze, může si to dovolit a už nemá, co dalšího jiného by si pořídil. My říkáme, že je to vůz, který nikdo nepotřebuje a takoví jsou také naši klienti. Asi úplně vždy se však stane jejich miláčkem a je jim v tom autě dobře. Netoužíme po maximálních rychlostech, největších výkonech, my prostě jen chceme být ten nejlepší vůz na světě.

Řekl byste, že má Rolls Royce kultivovanější klientelu, než mají běžné prémiové luxusní značky?

Myslíte, že každý náš zákazník by byl ten pravý britský gentleman? Já myslím, že portfolio našich klientů je velmi vyzrálé, jsem toho názoru, že je dávno pryč doba, kdy chodili nakupovat ti klienti typu „rychle nabyl, rychle pozbyl“, to se nám asi bohudík neděje. Myslím, že všechna jména, když si je vybavím, tak jsou pro nás obrovskou inspirací a jsou to strašně zajímaví lidé. V drtivé většině případů to jsou lidé, kteří si mohou náš vůz koupit bez jakéhokoliv ostychu, protože za nimi něco je, něco dokázali.

Typického zákazníka Rolls-Royce ovšem specifikovat nejde, protože i my jsme často překvapeni, kdo si od nás vůz koupí. Není to tak dlouho, co se nám na prodejně objevil jeden český klient, který měl věk pod 25 let, díky svému umu vydělal mnoho peněz a odvezl si od nás model Cullinan (velké SUV), kterým jezdí jako se svým denním vozem.

Prodáváme výjimečný produkt a prodáváme jej výjimečným lidem. Ve velké většině případů to asi tak je.

Jsou značky, které jsou schopné klienta odmítnout. Je takové nepsané pravidlo, že nikdy nevznikne růžové Ferrari. Máte nějaká taková pravidla, nebo jste tomu otevřenější?

Myslím si, že kde je vůle, tam je cesta. Myslím, že v dnešní době spíše platí heslo „pokud máte peníze, můžete mít všechno“ a my jsme se ještě nesetkali s tím, že bychom museli někoho prioritně odmítnout. V moderní historii značky rozhodně neplatí, že bychom si zákazníka nějak profilovali a dle toho se rozhodli, zda mu vůz prodáme nebo ne. Naopak značka Rolls-Royce není tolik zvědavá, jestli si auto klient koupí na firmu, ale vždy ji zajímá konečný uživatel, kdo ten vůz bude řídit. I naše interní systémy jsou nastaveny tak, že pokud dostatečně průkazně neprokážeme, komu je to vozidlo určeno, tak se jednoduše stane, že tu výrobní kvótu nedostaneme.

Možná prapůvodní důvod, proč to tak je, byl reexport, protože ten se děje i s těmito exkluzivními vozy. Máme jisté regionální odlišnosti, na Blízkém východě například prodáváme vozy za jiné ceny než na evropském trhu. Stejně je tomu ve Spojených státech a každý ten trh má svá specifika a velmi pečlivě dbá na to, že mezi regiony nebudou vznikat nějaké třecí plochy.

Zároveň úplně nechceme prodávat vozy za každou cenu. Rolls-Royce například nenabízí a nevyrábí pancéřovaná auta. To nás nezajímá, to je segment, který nám vůbec neimponuje. Růžový rolls umíme naprosto bez problému, to je úplně legitimní věc. Ale odmítáme dělat například náboženské motivy, doplňky do vozidla, které by souvisely s nějakou značkou. Nedávno jsem měl dotaz od jednoho klienta, zda může mít uvnitř hodinky Rolex. Naše odpověď je ne. Ale velmi rádi ty hodinky uděláme například zlaté, osázené diamanty.

Rolls-Royce většinou neříká ceny...

Když se někdo ptá, kolik to stojí, tak na to pravděpodobně nemá.

To se říká. Ale stále to tak platí?

Myslím, že velká většina našich povídání nezačíná cenou. Peníze dnes vládnou světem a bylo by určitě nefér říkat, že nejsou důležité. Naopak myslím, že náš úspěch tkví v tom, že naši zákazníci museli ty peníze těžce vydělat a bylo by fatální zacházet s penězi našich klientů ledabyle, marnotratně. Za dobu, co na českém trhu fungujeme, jsme se hodně naučili a s penězi zacházíme velmi citlivě, protože ty jsou také rozhodujícím faktorem, ale ty motivy našich klientů jsou různé. Rozhodně neplatí, že by někdo přišel a řekl, že chce Ghost, protože to je ten entry level. Spíš si myslím, že naši klienti už mají častokrát jasnější představy o tom, který z našich modelů by se jim líbil. S tou cenovou politikou souvisí i trochu jiný fakt. Máme v zásadě tři typy vozů.

První je takový Rolls-Royce, se kterým se můžete setkat u nás na prodejně. Ten na prodejně jsme si vybrali, naspecifikovali a je pro nás vlastně vždy největším oříškem, protože takové auto nejde prodat. Většina zákazníků má jasnou představu, co chce a není ochotna dělat kompromis a koupit si něco, co stojí někde na prodejně. Není důvod, oni si jdou vybrat a Rolls-Royce je o tom, že každý ten vůz je jiný, bývá personalizovaný a tak dále. Takže paradoxně bývá u těchto vozů ta otázka peněz dost důležitá. Často bojujeme s tím, že přijde klient: „Vy máte modrý Dawn, v jiném dealerství v Evropě mají jiný modrý, tam se mi líbí tohle, u vás se mi líbí tohle.“. My to můžeme podpořit mnoha různými způsoby, můžeme klientovi nabídnout nějaký výlet do továrny, častokrát je zážitek více než peníze. Pojem „sleva“ existuje v našem světě velmi sporadicky. Musí to mít důvody, podléhá to nějakým interním pravidlům a souhlasu ze strany automobilky. My bychom to nepojmenovali sleva, dovedeme si představit nějaký příspěvek. Pokud klient musí udělat velký kompromis, můžeme mu jej nahradit tím, že mu přidáme nějaký doplněk zdarma. Takže ty skladové vozy bývají oříšek, tam to řešíme.

Druhé kategorii říkáme Comission And Collection. To jsou, přeloženo do češtiny, limitované série. Naši kolegové z designu vymyslí nějaký zajímavý projekt a udělají třeba 30 vozů pro celý svět, nikdy jich více nevznikne. Ty vozy nejsou unikátní třeba svou barvou nebo interiérem, ale i různými technickými elementy. Například letos na jaře byl uveden Wraith Kryptos, což je vůz Wraith inspirovaný kryptografií. Tyto limitované série a jejich jedinečné doplňky se nikdy na žádném jiném voze nemohou zopakovat a nelze je ani do vozu doplnit, i kdyby za to klient chtěl zaplatit za skoro jakékoliv množství peněz. Nelze je nabídnout do jiného vozu, jsou jedinečné pro tu konkrétní sérii. Pak můžete být jako majitel pyšný, že v Evropě jsou jen dva nebo tři kousky.

Té třetí kategorii říkáme Bespoke. To je to, o čem je Rolls-Royce. Možná bych tam skoro dal rovnítko, protože to je to, co nás nejvíce baví, je to naše práce. Souvisí to i s penězi. U vozů Bespoke se klienti ani neptají, co jak stojí a tak dále. Postup je takový, že zákazník má nějaké přáni a nechává se někdy inspirovat on od nás. Často se my inspirujeme klientem, zajímá nás, co má rád, jak by podle něj měl ten vůz vypadat. Přesně v této rovině přichází to heslo Henryho Royce: Když je něco dokonalé, vem to a ještě to zdokonal, pokud to není, tak to vyviň. Takže se snažíme dělat nové věci netradičně. Mohl bych zmínit typické prošívání v sedačkách. Dovedeme přes všechny možné výšivky a intarzie používat velmi netradiční materiály, takže když řeknete, že budete mít vůz ušitý z nějaké zvířecí kůže, třeba z pštrosa nebo rejnoka, tak to tak bude. I takové projekty se nějakým způsobem realizovaly.

Je nějaký kousek z limitovaných sérií v Česku?

Ano, je. Nemohu vám říct jaký, ale ten vůz není zdaleka jen jeden, je jich více. Je to pro nás veliká pýcha a zároveň mezi kolegy v Goodwoodu je to velmi prestižní záležitost, když se dealerovi podaří najít klienta, který najde zalíbení v některé limitované sérii.

A kolik tedy takový rolls stojí? Aspoň naznačte...

V principu jsou nejdostupnější alternativa vozy z řady Provenance, tedy lehce ojeté. Někomu už službu dělaly a mohou dělat radost ještě někomu dalšímu. Poskytneme na ně vždy plnou dvouletou garanci bez jakéhokoliv omezení a zároveň má kupující v těch dvou letech i plný servis, takže veškeré procedury, výměny olejů a tak dále jsou zcela zdarma.

To jsou vozy pro ty, kteří chtějí začít a nejsou úplně přesvědčeni. Jinak nová auta, která prodáváme, například nový Ghost, nejdostupnější model, startují někde kolem 270 tisíc až 280 tisíc eur bez DPH. Nicméně nezřídka ta hranice atakuje až 400 tisíc eur, pokud je pak ten vůz nějak personalizovaný nebo pěkně vybavený.

Nový rolls už za tři měsíce

Dokážete a můžete říct cifru nejdražšího auta, co jste kdy prodal?

Opět, samozřejmě, že dokážu, ale nemohu. Nejdražší projekt v České republice se blížil skoro 800 tisícům eur. My se na to tak nedíváme, nerozlišujeme, jestli to je ten nejdražší royce. Pro nás je každý ten kus nádherná práce, která nás nesmírně baví, protože každý ten vůz je jiný.

U ostatních značek vybíráte podle prvků, jako je funkční výbava a podobně. My máme toto všechno za sebou. Máme výhradně jen dvanáctiválcové motory, funkční prvky bývají skoro vždy součástí standardní výbavy. Vybíráte si spíše drobnosti, jestli chcete, aby byly vidět koncovky výfuků, jestli chcete standardní hudbu, která je famózní, nebo si chcete 8 až 10 tisíc eur připlatit a mít tu nejlepší hudbu, kterou jsem já osobně kdy v autě slyšel.

Ale to, s čím si hrajeme, jsou materiály, kůže, barvy. Nedávno Rolls-Royce představil i něco, co myslím, že nikdo jiný nedovede nabídnout. Umíme třeba celý vůz pokrýt křišťálem, který je v bezbarvém krycím laku karoserie. Výsledek je úplně fenomenální. O tom přesně je Rolls-Royce. Když přijdete a řeknete: „Víte, ale mně se ta vaše barva kůže nelíbí, já bych si přál, aby to vypadalo jako moje aktovka ze základní školy. My prostě kousek té vaší aktovky pošleme do Goodwoodu tam se na to zaměří, prověří, zda je to proveditelné, nacení a pokud se dohodneme, budete mít interiér jako vaše školní aktovka.

Jak často se to stane? Jak moc jsou čeští klienti tak invenční?

Je to pro nás naprosto obvyklý denní chléb. Ve 40 možná skoro 50 % případů děláme tyto individuální projekty. Ale to je regionální záležitost a je to o chuti a entuziazmu týmu. V Praze jsme velmi pyšní na to, že tyto projekty děláme rádi, že se v tom hrozně rádi šťouráme a chceme klienty inspirovat a děláme něco výjimečného. Dokonce teď koketujeme s myšlenkou, že si pro nás na prodejnu jeden takovýto fantastický „Bespoke“ projekt zrealizujeme a měli bychom jej mít během příštího roku u nás k vidění. Bude to velmi velmi netradičně pojatý vůz Wraith, ale myslím, že i kolegové kousek na západ od nás jsou konzervativnější, ne tak odvážní. Pak je to také trochu o zkušenosti a očekávání klienta, protože tyto projekty zaberou velmi mnoho času.

Ve Spojených státech se naopak prodávají výhradně vozy tak, jak tam stojí a pro majetného klienta na Floridě je nemyslitelné, aby čekal. On přijde, ukáže, vybere si a odjede. Dále to souvisí s různými formami financování vozů. My se často setkáváme s tím, že v Evropě platí klienti penězi, nějakým bankovním převodem. Je ovšem pravda, že více a více využíváme různých služeb financování, protože to může z finančního hlediska dávat někomu smysl, může s penězi hospodařit jinde a jinak. Třeba ve zmíněných Spojených státech je toto normální. Tam si nikdo nekoupí auto napřímo, že by šel a zaplatil ho. Skoro bych si troufl tvrdit, že to je přežitek.

Jak dlouho se na rollse vůbec čeká?

Někdy dokonce umíme vyrobit za 3 – 4 měsíce, ale tyto Bespoke projekty jsou často běh na dlouhou trať 12 – 14 měsíců. Trvá to tak dlouho kvůli vývojovým pracím, proces kontroly, proveditelnosti, jestli to může být dané do toho auta, jestli vám nebude jedna kůže obarvovat druhou na nějakých styčných plochách. Jestli když do dřevěného podloží uděláme stříbrnou intarzii, aby se to někde po čase neodlouplo a tak dále. Toto je mimochodem věc, která vedla automobilku k tomu, že například pro Blízký východ a krajiny, kde je velké teplo nechce nabízet karbonová vlákna, protože ta na slunci velmi trpí a pracují a nechovají se konzistentně.

Jak sestavování auta probíhá? Máte na to nějaké konfigurátory?

Ten proces probíhá různě. Vždy je třeba si s klientem projít celým procesem a říct si, co by se mu líbilo, necháme se inspirovat tím, čím jezdil, co má rád.

Máme nádherný konfigurátor, opravdu dovedeme každý kousek interiéru, každý cípek kůže ovlivnit a nějak konfigurovat. Jestliže ovšem klient projeví přání a to vybočuje z toho, co umí konfigurátor, tak pak poprosíme naše designéry a ti tu věc navrhnou, vytvoří vizualizace a nad nimi se dále bavíme. Když tento proces proběhne, poprosíme továrnu o nacenění té věci. Většinou, když už naši kolegové designéři nějakou takovou práci dělají, tak je potřeba, aby už šlo o reálnou poptávku. To znamená, že už je to moment, kdy má klient složenou nějakou zálohu nebo alespoň rezervaci, rezervační poplatek na výrobní kvótu a podobně.

Nekreslíme každému, kdo přijde, co jej napadne, ono to technicky není možné. Designérů v Goodwoodu, kteří dělají tuto práci v podstatě pro všechny regiony, celý svět, tak je asi pět. Takže když poptáme vizualizaci, není to hotové za týden, ale za několik týdnů.

Velmi mnoho věcí, řekněme 75 – 85 % práce uděláme my tady se zákazníkem. Pokud klient řekne, že chce područky dveří z aligátoří kůže, na stropu nechce jen nebe ale nějaký personalizovaný motiv, tak to už my zvizualizovat neumíme a do toho procesu už musí vstoupit naši kolegové, kteří to dodělají. Pro zajímavost: nyní těch projektů, kde jejich pomoc potřebujeme, máme určitě více. Mnoho našich klientů má jasnou představu v tom, co chce. Tím se to trochu usnadní.

Linka přímo do fabriky

Své zákazníky vozíte do továrny...

Je ohromující podívat se, jak se ručně vozy vyrábějí, že ještě existuje továrna, která se auto dělá kompletně ručně, že ještě existují dívky, které tam šijí na šicích strojích kůže. To pak získáte úplně jiný vztah k tomu autu. Koronavirová krize nám zamíchala karty, od března jsme neměli možnost do továrny jet. Už se těšíme na moment, kdy zase budeme moci do továrny jezdit. Ale svět se prostě změnil a už to možná nikdy nebude tak jednoduché jako dosud a nebudeme si tam smět pobíhat, kde se nám zachtělo a plácat ty lidi po zádech.

Továrna v Goodwoodu je v podstatě velmi malá na poměry automobilového průmyslu. Je to malý závod o třech propojených budovách, skutečně poetické na tom je, že když je něco s vozem, tak víme, komu máme zavolat, vím, kdo zvedne telefon, víme, kdo je na druhé straně a řekneme: „Richarde nebo Chrisi, dojdi se mi, prosím, podívat...“

Takže vy máte takto přímou linku?

Konkrétní člověk má pod kontrolou výrobu vozu a řekne, jestli to ještě můžeme nějak udělat, změnit. Takže i procesy případných změn za pochodu, kdy vozidlo vzniká, máme mnohem více pod kontrolou než u jiných značek. A to díky tomu, že nevoláme někam na ústřednu a nedomáháme se něčeho přes mail či anonymní linku. My víme, kdo je proti nám na druhé straně a ty lidi zpravidla osobně známe a následné mailové potvrzení je jen důkaz, že to, co jsme si nadiktovali, se opravdu stane.

Říkáte, že ta továrna je v podstatě malá. Já se přiznám, že jsem nikdy neviděl menší dealerství, než je toto. Je to o to zajímavější, že vy jste už podruhé nejlepší. Čím to je?

Dostali jsme ocenění za nejlepší servis po prodejní službě. To bylo před dvěma lety a loni jsme dostali ocenění za nejlepšího evropského dealera. Jsme sice malý dealer, ale servisní zázemí máme na Praze 10, máme tam i další zázemí pro klienty. Ono to není o velikosti. Dovolím si tvrdit, že pro nás ani není důležité, kolik a jaká auta máme na prodejně. Pokud za rok přijdou 4 – 5 opravdových klientů, kteří chtějí vidět, co máme na prodejně, tak jsem to číslo odhadl poměrně reálně.

Jinak chodíte za nimi?

Mám kolegu, který pracuje v londýnském dealerství a říkal mi, že si vlastně nepamatuje, kdy byl naposledy u nich na showroomu. Jezdíme za klienty a povídáme si s nimi. Nesedíme tady a nečekáme, až někdo přijde. Z velké části jsou to naše kontakty, reference, zkušenosti, nejvíce je to tvrdá práce. Auta prodávám dlouho. S počátkem u Rolls-Roycu jsem se první dva roky snažil učit sklízet neúspěch. Do té doby jsem stovce klientů prodal 96 aut. U Rolls-Roycu je obvyklé, že ze stu klientů prodáte 2 auta. Ten styl je úplně jiný, ale o to více si vážíte toho, že se najde ten, který to myslí vážně a vy si užíváte celý ten proces od A do Z.