Autofotka týdne: Evropská premiéra nového rollsu proběhla v Praze

Ghost je pro vozy značky Rolls-Royce tradiční označení, ovšem ten novodobý z továrny v Goodwoodu založený na technice BMW existuje od roku 2009. Tato generace se tedy vyráběla dlouhých 11 let, teď ovšem přijíždí nová. Tu jsme mimochodem loni, ještě v maskování, nachytali v okolí Mnichova při testech.

Na záběrech z zářijové online premiéry i na zveřejněných fotografiích nový Ghost vypadá jako facelift svého předchůdce. Ale nenechte se mýlit: zbrusu nová je jak technika, tak design vozu. Nový Ghost se od svého předchůdce vizuálně liší poměrně hodně, byť samozřejmě původního ducha vozu zachovává. Zjistili jsme to na představení vozu v pražské Hauch Gallery, kam Rolls-Royce v rámci evropského představování Ghostu svou novinku přivezl hned na úvod celého turné.

Auto se podle slov zástupců automobilky přizpůsobilo vkusu a potřebám zákazníků. Vizuálně to znamená, že přijalo styl, kterému u Rolls-Roycu přezdívají „post-opulentní“. Ne že by předchůdce byl nějakým „křiklavým“ vozem se zdobnými křivkami, novinka se však skutečně nese v duchu naprostého minimalismu a co největší čistoty designu.

Při setkání tváří v tvář to vynikne dvojnásob, linie jsou jednoduché a elegantní, na karoserii je minimum zlomů, prolisů a různých zdobných detailů. Posun je logický: Ghost je auto pro konzervativnější zákazníky, ti odvážnější sáhnou po SUV Cullinan a boháči se specifickým vkusem i potřebami zvolí obří Phantom.

Neznamená to však, že by nový Ghost byl autem nenápadným. Nadále je nepřehlédnutelný, i když je to nejmenší Rolls-Royce, je to pořádný kus auta a typická maska chladiče, která je teď širší a může mít i nezvyklé podsvícení, samozřejmě poutá pozornost. Ghost však rozhodně nešokuje, neuráží, je to krásné a čistě provedené auto. Jeho proporce jsou doslova balzámem na duši, protáhlá silueta auta je krásně vyvážená, jak to u sedanů Rolls-Royce bývá.

Mimochodem, novinka vypadá hodně dlouhá a čísla to potvrzují. Délka je 5 546 mm, což představuje nárůst o téměř 15 centimetrů oproti předchůdci, standardní verze je téměř stejně dlouhá jako ta s prodlouženým rozvorem v generaci minulé. I ta se chystá, přijde později – víme, že to bude relativně brzy, ale víc prozradit nesmíme. Rozvor standardní verze zůstal zachován na úrovni 3 295 mm, takže nárůst jde na vrub převisů karoserie – hlavně toho zadního, nový Ghost má pro vozy Rolls-Royce typičtější siluetu, kdy auto jako by „sedí“ na zadní nápravě.

Kromě výrazné masky chladiče zvenku zaujmou třeba nové světlomety s laserovou technologií a pozoruhodným tvarem LED pro denní svícení, světlo jako by vychází z nitra světlometu a pak obepisuje jeho vnitřní hrany. Pro Rolls-Royce typická linie ramen může být samozřejmě zdůrazněna ručně malovanou linkou nazývanou coach line. Ghost celkově působí majestátně, daleko víc než předchozí provedení.

Přední a zadní dveře se pochopitelně otevírají proti sobě, to je další typický znak vozů z Goodwoodu. Zatímco u předchozí generace se elektromotory postaraly o elektrické zavření dveří, u novinky je lze elektricky rovněž otevírat: v celém procesu je potřeba držet tlačítko umístěné u bočního okénka. I interiér působí celkově trochu umírněnějším dojmem a místo okázalosti vsadil na elegantní linky. Dokonalé zpracování a ta nejjemnější kůže jsou opět samozřejmostí, s atmosférou Ghostu mnoho aut soupeřit nedovede.

Uspořádání pracoviště řidiče je pro značku tradiční, Ghost se ovšem nebojí ani moderní techniky: je tu špičkový infotainment a přístrojový štít je digitální, byť jednotlivé „budíky“ mají svá pevná místa a vlastní fyzické rámečky, mít pod volantem jen displej by bylo na Rolls-Royce zatím příliš „divoké“. Je tu i rozměrný head-up displej, ovšem zatím ne s podporou rozšířené reality, jako to má například nový Mercedes třídy S – ten je přeci jen ve využití hi-tech řešení o trochu dále než Ghost.

Vytříbená technika

Na druhou stranu je to přes celkový konzervativní přístup až nečekaně moderní a špičkové auto. Většina těchto technických libůstek se ovšem skrývá pod kabátem a za těmi všemi funkcemi, ke kterým má řidič přístup. Tak trochu v duchu tradice automobilky, která dříve nezveřejňovala ani výkony motorů prostě Ghost různé technické „hračky“ a vymoženosti má, jen to vlastně majitel či řidič nepotřebují úplně nutně vědět.

Základem konstrukce vozu je nová hliníková platforma Architecture of Luxury, kterou využívají již modely Phantom a Cullinan a která byla vyvinuta speciálně pro Rolls-Royce. Jejím základem je prostorový rám zajišťující velkou tuhost vozu, což dává konstruktérům lepší možnosti k dokonalému odladění odpružení. S novinkou jsme nejeli, ale v tomto ohledu očekáváme největší posun: předchozí Ghost byl přeci jen hodně podobný BMW 7, na jehož platformě stál – a byť byl vyladěn komfortněji, třeba chování zadní nápravy na nerovnostech na mnichovský sedan dávalo vzpomenout.

Můžeme čekat, že nová platforma přinese opravdu magickou jízdu jako na létajícím koberci: Phantom je v tomto nejdokonalejším autem na světě a i vysoký Cullinan, u kterého musí konstruktéři krotit náklony mohutné karoserie, si vede výtečně.

I přes použití nové platformy není Ghost nové generace lehčí než předchozí provedení, pohotovostní hmotnost začíná na hodnotě 2 490 kilogramů. Dáno je to tím, že pod kabátem je daleko víc techniky. Poprvé v historii je Ghost standardně vybaven pohonem všech kol, navíc je tu i systém natáčení zadní nápravy, který usnadní manévrování s velkým sedanem.

Změny se udály i pod kapotou, ale cílem nebyl nárůst výkonu. Zákazníci prý toužili po ještě lepším zátahu motoru z nízkých otáček, proto byl dvanáctiválec přepracován. Nově má pro Rolls-Royce tradiční objem 6,75 litru, dosud to bylo 6,6 litru. Výkon stoupl o pouhý 1 kW na 420 kW (571 koní), mamutích 850 Nm (o 30 či 70 víc) točivého momentu je ovšem k mání už od neuvěřitelných 1 600 otáček za minutu.

Možná i proto nám připadá, že je Rolls-Royce při uvádění zrychlení trochu konzervativní. Ano, nárůst výkonu tu prakticky není, ale pohon všech kol a masivní točivý moment v nízkých otáčkách by mohly přinést víc než zlepšení o desetinu sekundy na 4,8 s. Maximální rychlost zůstává omezena na 250 km/h. I v největším kalupu by přitom měl být motor v interiéru skvěle odhlučněn, na jeho celkovém zvukovém projevu a na pronikání zvuku do kabiny také konstruktéři zapracovali. Celkovému odhlučnění pomáhá i speciální tlumicí hmota v pneumatikách.

Nový „malý“ Rolls-Royce je zatím základem modelové řady, která se může v budoucnu rozrůstat. Příchod verze s prodlouženým rozvorem je hotová věc, stejně tak můžeme očekávat, že se časem objeví i provedení Black Badge s vyšším výkonem motoru (v minulé generaci to bylo 612 koní). Velkou otázkou ovšem je, zda a kdy případně se Ghost stane základem odvozených modelů kupé a kabriolet Wraith a Dawn.

Důvod? Ghost je třetí velkou novinkou značky ve třech letech, toto tempo je pro Rolls-Royce až nečekaně intenzivní a s dalšími novinkami by si mohla značka dát pauzu. Navíc výrobně firmu intenzivně zaměstnává Cullinan.

„V dohledné budoucnosti Wraith a Dawn v nabídce zůstanou. Roll-Royce nemá tradiční modelové životní cykly a tyto vozy jsou pro zákazníky stále velmi atraktivní,“ říká na adresu kupé a kabrioletu mluvčí značky Frank Tiemann.