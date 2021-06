Nejlepší auto světa hýčká a uhrane. Chrám luxusu a pohodlí Rolls-Royce Ghost

Test rollse by asi měl začít od zadních dveří. Otevřete je, u moderních modelů z Goodwoodu tradičně směrem dozadu, a pomáhá vám při tom elektromotorek. Nastupování do toho budoáru je jednoduché, podlaha je vysoká a prahy nízké, abyste si nezašpinili kalhoty.

Trochu se zdráháte, ty na omak neskutečně příjemné supertlusté koberce z vlny extra huňatých kaledonských ovcí nechcete ušpinit. Když ostych překonáte, uvelebíte se v křesle, pro zavření dveří stačí stisk tlačítka na zadním sloupku. Další ovládají třeba záclonky.

Dětem v sedačkách nahradí tablety hvězdná obloha - do stropnice jsou vetknutá světelná vlákna; dospělým se to moc líbí taky. Pokud potřebují pracovat, elektricky vyklopí stolky, nechybí ani tablety infotainmentu. A šampaňské. Za loketní opěrkou je box s poháry a chlazeným prostorem pro lahev, pracuje ve dvou režimech, abyste se nedopustili neodpustitelného faux pas a nechladili archivní sekt na teplotu standardního a naopak.



A teď za volant. Ono už totiž dávno neplatí, že si majitel k rollsu pořizuje i šoféra, právě ghost si osmdesát procent evropských zákazníků řídí samo.

Premiéra v Praze

Před více než šesti lety se sešel tým designerů, inženýrů a řemeslníků, aby zahájili vývoj nové generace nejprodávanějšího rollsu. Výsledek jejich úsilí se v evropské premiéře představil loni v září v Praze. Nový ghost vyjel po 11 letech, z toho předchozího zbyla jen slavná soška na kapotě a deštníky ve dveřích, vše ostatní předělali.

V Goodwoodu dají na domáckou atmosféru, své klienty dobře znají a chtějí jim naslouchat. Zjistili, že chtěli nenáročné a zároveň výjimečné věci. „Odmítají složité detaily a prvoplánové triky,“ popisuje mladičký designér Henry Cloke, který je podepsán pod vzhledem královského kočáru. Styl, který mu dal, popisuje jako „post-opulentní“, nese se v duchu naprostého minimalismu a co největší čistoty designu.

Už takhle je to pořádný kus auta, zabírá pět a půl krát 2,1 metru silnice. A to ještě existuje o 17 centimetrů prodloužená verze. Rozvor standardní verze zůstal zachován na úrovni 3 295 mm, takže narostly převisy karoserie – hlavně ten zadní, Ghost tak opticky více „sedí“ na zadní nápravě. Zadní sloupek klesá v ladné křivce blízké kupátkům.

Všimněte si taky nízkého prosklení. Až bude někde zaparkovaný, prohlédněte si spodek zádi. Je to delikátně vymodelovaný objekt odkazující na jachty. Nárazník se směrem dolů zužuje, zajímavá je spodní partie dveří, která směrem vzad ubíhá, takže před zadním kolem odkrývá běhoun pneumatiky.

Světlomety s laserovou technologií mají zajímavě řešené denní svícení, světlo jako by vychází z nitra světlometu a pak obepisuje jeho vnitřní hrany. Typická linie mohutného pontonu může být samozřejmě zdůrazněna ručně malovanou linkou nazývanou coach line.

To ticho

Základem konstrukce vozu je nová platforma „Architecture of Luxury“, kterou využívají již modely Phantom a Cullinan. Jejím základem je prostorový rám zajišťující velkou tuhost vozu, což dává konstruktérům lepší možnosti k dokonalému odladění odpružení.

Pohotovostní hmotnost začíná na podobné hodnotě jako u předchůdce,

2 490 kilogramů. Dáno je to tím, že pod kabátem je daleko víc techniky. Přibylo třeba 130 kilogramů tlumicích hmot. Odhlučňovací prvky mají třeba i přední pneumatiky. Zaklepete na okno a zní to spíš jak dřevo, mezi vrstvami skla je osm milimetrů speciální tlumicí folie. Zase to nesměli přehnat, úplně odtlumit všechny zvuky, byla byla by posádka jako hluchá, odfiltrovali tedy jen nepříjemné frekvence. V minulé generaci museli předělávat hodiny, jejichž tikot rušil, tentokrát dělali reparát konstruktéři klimatizační soustavy, jejíž výdechy moc hlučily.

Přes celkový konzervativní přístup je to ovšem moderní špičkové auto, jen to nedává na odiv. Jen připomeňme, že kdysi značka ani nezveřejňovala výkony motorů, říkala, že „je dostatečný“. U Ghostu víme, že 571 koní, různé technické „hračky“ a vymoženosti má, jen to vlastně majitel či řidič nepotřebují úplně nutně vědět.

Svět Rolls-Roycu je hlavně ten, ve kterém si značka i zákazníci dopřávají věci, které nejsou třeba, ale chtějí je tak mít. Nejlíp to vysvětlí rozmáchlý oblouk rámující dveře. Vyrobili ho z jednoho kusu hliníku; samozřejmě by to z více dílů bylo jednodušší a lacinější, šlo by to klidně vytvořit 3D tiskem z jiného materiálu. Jenže to zvládne kdekdo. Rolls dává sochařsky tvarovaným kusem kovu jasně najevo, že si to může a chce dovolit.

Je to také symbolický odkaz na hliníkový skelet karoserie, ten je dokonale tuhý. Takže auto může ladně a měkce plout na nápravách vybavených unikátním systémem, ve kterém spolupracují speciální kovové tlumicí prvky tvaru podkovy uchycené pružně nad lichoběžníkovými závěsy předních kol s kamerami za čelním sklem a GPS modulem (představte si to jako zdvojené horní rameno uložené v silentblocích). Ghost čte silnici a k tomu ještě sleduje jízdní styl řidiče. Na volné cestě se charakteristicky pohupuje, když šofér v zatáčkách přitvrdí muziku, upraví reakce podvozku tak, aby byl pevnější.

Předchůdce vycházel částečně z mechaniky tehdejšího BMW řady 7 (Rolls-Royce patří německému koncernu od roku 1998), to bylo chvílemi přeci jen cítit. Nový ghost je mnohem plavnější, od sportovně napružené sedmičky se absolutně oprostil.

Zážitky za volantem

Nezdá se to, ale i v ghostu dokážete jet rychle a dynamicky, a nemusíte ho k tomu nutit, on sám vás k tomu navede.

Ve spolupráci s pohonem a natáčením všech kol je to fascinující zážitek. Kolos drží v zatáčkách dokonale stopu. Nenuceně prosviští oblouk, na výjezdu zasedne na zadní a s neochvějnou jistotou vyrazí. Zatočí. Zabrzdí. To je filozofie RR, technika nemusí být ta nejpřevratnější, ale musí fungovat. Bez kompromisů. Majitel se jí nemá zabývat, pokud nechce. Může se na ni ovšem stoprocentně spolehnout.

Fascinující je řízení. Typicky po rollsovsku má dlouhatánský lehký převod, takže volantem s velmi tenkým věncem otáčíte víc, než je dnes zvykem. Za jízdy ovšem překvapí velkou dávkou zpětné vazby, není to kormidlování jachty, je to přesné pevné řízení, takže i při vysokých rychlostech dává jistotu.

Stejně fenomenální je souhra motoru s automatem. V nepřerušovaném tahu nemáte vlastně šanci napočítat jeho osm převodů. Typický ukazatel rezervy výkonu, který u rollsů nahrazuje otáčkoměr, napoví, co se děje, ovšem řidiči dává hlavně jistotu, že má stále dost síly pro zrychlování a razantní, ovšem stále plynulé, výjezdy z oblouků.

Když mamut sprintuje

Nově má dvanáctiválec pod nekonečně dlouhou kapotou tradiční objem 6,75 litru, dosud to bylo 6,6 litru. Výkon stoupl o pouhý 1 kW na 420 kW (571 koní), mamutích 850 Nm (o 30 či 70 víc) točivého momentu je ovšem k mání už od neuvěřitelných 1 600 otáček za minutu. Sprint na stovku pod pět sekund hovoří za vše.

Jednu pihu na ghostu přeci jen vidíme: v zájmu elegance a aerodynamiky má více skloněný tlustý sloupek předního skla a vedle něj zpětné zrcátko, které je obrovité, aby to ladilo s majestátem vozu. Jenže výhled hlavně šikmo doleva je proto hodně mizerný.

To se pak hodí všechny ty moderní asistenty, které auto dostává. Mimochodem: jak si je nastavíte, tak je máte napořád, dokud to zas nezměníte; to znamená, že se zas všechny neaktivují po opětovném nastartování. To je pravá výsada králů, zbytek automobilového světa už si to nedovoluje.

Moderna v klasickém pojetí

Atmosféra na palubě je jedinečná. Uspořádání pracoviště řidiče je pro značku tradiční, třeba ovladač světel svým pojetím odkazuje na prarollsy, stejně tak klasické mechanické ovládání digitální klimatizace a výdechů ventilace tyčkou zakončenou kuličkou (tahem otevři, stiskem zavři). Startovací tlačítko je poplatné dnešku, s infotainmentem se sžije posádka rychle, zvlášť pokud zná BMW.

Přístrojový štít je digitální, jednotlivé „budíky“ ovšem mají svá pevná místa a vlastní fyzické rámečky, mít pod volantem jen displej by bylo na Rolls-Royce zatím příliš divoké, to je filozofie rollse, za svou přijímá jen moderní techniku, průkopnická škobrtnutí nechává na poddaných. Je tu i rozměrný head-up displej

Panel na přístrojovce před spolujezdcem s hvězdným nebem vypadá jako displej, je to ale kus dřeva s otvory, kterými různou intenzitu prosvítá světlo.

Osobnost

Kolik to žere a stojí? No dobrá, kupec rollsu se na to neptá, ale 21 litrů na sto a 250 tisíc eur bez daně, to je s DPH skoro osm milionů korun. A to je spíš startovací částka, za hrátky s materiály a barvami utratí kupec určitě další statisíce, spíš miliony.

Když se rolls valí ulicí, má kolem sebe auru. Lidé se otáčejí, ukazují, fascinovaně sledují ladné plutí bulvárem. To má ještě jeden efekt: samočistící. Když jste lump, rollse si pravděpodobně nekoupíte, protože jste pořád středem pozornosti. Kromě toho, že asi taky přitáhnete zájem financů.

Boháči umí šetřit, aby si pak mohli dopřávat drahé dárky. A v to je přesně podstata rollsů. Všechno důležité jako je výkon nebo komfortní a bezpečnostní prvky má „v základu“, nic než dvanáctiválec ghost nedostane. Podstata výběru a nákupu rollse je v něčem jiném. Je to rozmařilá hra pro bohaté - donekonečna se mohou probírat nabídkami barev a materiálů, sami si navymýšlet, co by rádi. A vývojáři, designéři a řemeslníci se jim to pak snaží splnit. Jeden takhle zaměstnal vývojový tým na několik let, protože chtěl mít z rollse opravdickou silniční jachtu.

Rolls je prostě to NEJ, co můžete ve světě aut chtít. Ano, supersporty nabídnou víc emocí, ovšem za cenu absolutní jednoúčelovosti. Znalci vzpomenou Bugatti, jenže to svá auta staví hlavně jako exponáty do vitríny. Rolls má být věc každodenního užitku a zážitku pro nejbohatší. V Goodwoodu rádi říkají, že se jejich klienti rollsy odměňují.

A ještě jeden pohled do miliardářské latiny. Za rollsem je ve světě aut nečekaně dlouhá mezera. Nejlevnější značky už nestaví mizerná auta, ty mainstreamové chtějí být trochu prémiovější, ty nad nimi zas dotírají na extraligu. Ovšem od Mercedesu nebo BMW je k rollsu daleko jako k žádnému stupni níž. Není to technikou, je to charismatem.